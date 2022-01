E doliu uriaș în România! Adrian Năstase a făcut cumplitul anunț. „S-a stins o mare personalitate”

Doliu uriaș în România! Prof. univ. dr. Dumitra Popescu, doctor honoris causa al Academiei de științe a Moldovei și al Universității Valahia, a murit la vârsta de 85 de ani. În ultimii ani de zile, din cauza unui accident teribil, reputata juristă nu a mai activat în spațiul public, însă este recunoscută pentru activitatea prestigioasă efectuată.

Jurista de renume Dumitra Popescu a murit

Anunțul trecerii din viață a juristei a fost făcut de Adrian Năstase, care nu a precizat, însă, motivele decesului. „A activat mai mult de 60 de ani în slujba dreptului internațional. Ca cercetător la Institutul de cercetări juridice al Academiei Române sau ca profesor la diferite universități din țară și din străinătate”, a subliniat fostul premier al României.

Dumitra Popescu a fost „un lider al activităților de cercetare în domeniul dreptului internațional din țara noastră”, cu o „activitate științifică prodigioasă”, potrivit lui Adrian Năstase.

Adrian Năstase: „Mi-o amintesc cu nostalgie…”

„Am avut privilegiul de a lucra, timp de 15 ani (1974-1989), în calitate de cercetător științific, la Institutul de cercetări juridice, la departamentul de drept internațional, condus de Dumitra Popescu. Am fost colegi de birou timp de un deceniu și jumătate. Era uimitor de riguroasă, eu pregăteam mai neglijent lucrările de cercetare pe care adăuga, corecta, modifica, pentru a le da forma finală. Mi-o amintesc cu nostalgie în mica încăpere – cu trei birouri – de la etajul 6 al fostului sediu al Ministerului Justiției de vis-a-vis de Parcul Cișmigiu.

Am colaborat la multe manuale, monografii, culegeri de studii de drept internațional. Ultima dată am întâlnit-o în 2016, cu ocazia acordării titlului de doctor honoris causa de către Universitatea Valahia, unde am rostit o laudatio. (…)

Toti cei care am cunoscut-o, foștii săi colegi sau studenți îi vom păstra o caldă amintire și recunoștință pentru ceea ce a făcut pentru școala românească de drept internațional”, a scris Adrian Năstase pe blogul personal.

Titluri științifice cu care a fost onorată jurista

Doctor Honoris Causa al Academiei de Științe a Moldovei – 2007;

Doctor în drept – 1972;

Master of Law – 1970, Universitatea McGill, Montreal, Canada.

Ascensiunea educațională a Dumitrei Popescu

1992: Programul American de Studiu la Institutul de Drept al Mediului, Washington D. C.;

1982: Seminarul de drept american de la Salzburg, Austria;

1974: Sesiunea Centrului de Studii al Academiei de Drept Internaţional de la Haga;

1973: Cursurile Academiei de Drept Internaţional de la Haga;

1972: Programul de drept american, Leiden, Olanda;

1969-1970: Master la Institutul de Drept Aerian şi Spaţial, Universitatea McGill, Montreal, Canada;

1967-1968: Cursuri postuniversitare la Institutul de Drept Aerian şi Spaţial, Universitatea McGill, Montreal, Canada;

1966-1972: Programul de doctorat;

1954-1958: Studentă, Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti.

Experiență relevantă

2011-2016: Cercetător ştiinţific emerit, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice;

2008 – 2009: Profesor universitar asociat – disciplina drept internaţional public, Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti, Facultatea de Drept.