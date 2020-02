Cei doi nu s-au mai văzut în ultima vreme, nu-și mai vorbesc, iar Eugen Mihăescu nici nu mai dorește să audă de Melania. ”Cred că problemele lor erau mai vechi și deja, pare-se, Melania nu mai voia să stea lângă Eugen Mihăescu din motive personale. Așa că, și-a făcut bagajele și a plecat, din ce am înțeles are pe altcineva. El, acum, se spune că se întâlnește cu cineva, chiar dacă e ceva mai discret.

Bănuiesc că nu mai e loc de întors, dar nu știu dacă au depus actele de divorț. Oricum, ea își vede de afacerile imobiliare pe care le are și el își câștigă bănuții din muzică, așa cum poate. Nu își mai vorbesc, Eugen nu vrea să audă de ea, iar Melania vede lucrurile la fel. NU, nu au rămas prieteni după ce s-au despățit, au decis că nu ar fi bine să mai vorbească, să se mai vadă”, a declarat, pentru wowbiz.ro, un apropiat al fostului cuplu.

Melania și Eugen Mihăescu s-au căsătorit în vara anului 2006, iar nunta a fost una spectaculoasă. Luna de miere și-au petrecut-o în Sicilia, acolo unde au stat în Kastalia Villagio, un circuit închis cu teren de tenis, golf, magazine și piscină olimpică.

Am stat 10 zile în Kastalia Villagio, unde totul era cu circuit închis, piscină olimpică, golf, teren de tenis, magazine, discotecă etc. Marea era la 1,5 km, așa că aveam de ales între mare și piscină. Dimineață mergeam la plajă, iar după-amiază vizităm orașele turistice din zonă. Am fost și la vulcanul Etna, de unde am luat roca vulcanică, însă am plecat destul de repede, de frică să nu erupă.

Am văzut Taormina, un oraș scobit în munți, de unde am cumpărat mici suveniruri și câte ceva pentru Andrei (n.red. băiețelul lui Eugen dintr-o altă căsătorie). Am mai vizitat Marina di Ragusa, un oraș superb pe malul marii, Ragusa Ibla, un alt oraș pe munte, cu multă istorie în spate, Catania, Modică, Comiso. Am avut un program foarte încărcat, dar foarte relaxant, mai ales că am fost înconjurați de prieteni”, povestea Melania, conform sursei citate mai sus.

