Conform propriilor spuse, Vlăduța Lupău are o listă de aşteptare foarte lungă. Cine doreşte să o aibă la o petrecere care e programată sâmbăta sau duminica trebuie să o sune cu un an şi jumătate înainte. Artista supranumită „regina YouTube-ului” în România a dezvăluit acest aspect într-un interviu pentru revista Taifasuri.

De asemenea, conform sursei citate, Vlăduța Lupău a povestit şi câteva lucruri mai puțin știute despre ea şi începuturile carierei. La 29 de ani, solista originară din Maramureș a divulgat că succesul din prezent se datorează muncii depuse în trecut.

Prima apariţie pe scenă, un eşec

„Începutul meu, a fost unul simplu. Copil fiind, părinții m-au înscris la tot felul de activități. Așa am ajuns și la cercul de folclor de la Clubul copiilor din Șimleul Silvaniei, orașul meu natal. Am debutat în cadrul unui spectacol și fiind primul, a fost plin de emoții și de rușine. De ce? Am fugit de pe scenă plângând.

Promițător început, nu? Dar nu m-am lăsat și am tot muncit pentru că îmi doream să ajung un artist. Am înțeles că muzica va face parte totdeauna din viața mea când am început să primesc și aprecieri din partea oamenilor, dar și a specialiștilor din concursurile unde participam”, a declarat Vlăduţa Lupău.

Prezentul sună bine pentru Vlăduţa Lupău

Despre cum arată cariera ei în prezent, artista a precizat că nu are timp să onoreze toate solicitările care vin, fapt pentru care a încercat să găsească o soluţie de compromis, astfel încât să nu dezamagească pe nimeni. Sau să existe puţini oameni dezamăgiţi.

„Am foarte multe solicitări, tocmai de aceea nu cânt la un eveniment de la început până la sfârșit. Eu merg pe programe și stau cel mult două ore. Punctez astfel trei, patru evenimente pe zi.

Chiar și așa, dacă dorești să te înveselești alături de mine, trebuie să pui mâna pe telefon în cel mai fericit caz cu un an jumătate înainte. Dacă vorbim bineînțeles, de zilele din weekend.

Pentru mine, sărbătoarea Crăciunului este sfântă! Atunci este timpul petrecut cu cei dragi, niciodată nu cânt. Publicul își are locul său în inima mea tot anul, dar sărbătorile sunt numai pentru familie”, a mai spus cea care este foarte urmărită şi pe TikTok, nu doar pe YouTube.

Artista a studiat Medicină Veterinară

Un aspect mai puţin cunoscut despre artista care a cucerit românii este legat de faptul că a ales Facultatea de Medicină Veterinară „pentru că e o tradiție în familie”: „Mama e medic veterinar, iar tata, inginer zootehnist. Dar și pentru dragostea pe care o am față de animale. Azi mă mândresc cu faptul că sunt medic veterinar.

În ultimii ani de facultate, eram pe drum și la școală. Aș minți să spun că nu am mai lipsit uneori de la cursuri, dar întotdeauna am recuperat. În acest moment, urmez și studiile doctorale. Animalelor le place muzica și eu sper mult că și cea populară.

Niciodată nu voi renunța la muzică, așa că nu mă voi dedica niciodată exclusiv medicinii veterinare. În schimb, m-am gândit să îmi deschid o clinică sau un cabinet de specialitate.”

Vlăduţa Lupău, urmărită de Victoraş Micula

