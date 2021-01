Oficial, cei de la Jandarmeria Română susțin că maiorul Cazan (foto) nu a mai vrut să fie numit la comanda Jandarmeriei Prahova. Decizia a fost anunțată de șefii Jandarmeriei Române nu ca o demisie, ci ca o cerere, prin care ofițerul a renunțat la această funcție.

Această renunțare pare ”cusută cu ață albă” mai ales pentru faptul că ofițerul Cazan a fost deja numit, interimar, la șefia IJJ Prahova, deci acordul despre care vorbește Jandarmeria Română a fost dat la momentul respectiv.

„În urma discuțiilor apărute în spațiul public care afectează imaginea Jandarmeriei Române, începând cu data de astăzi, 04.01.2021, lt. col. Laurențiu Cazan a decis să-și retragă acordul privind împuternicirea sa în funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova. Pentru asigurarea continuității comenzii, la conducerea Inspectoratului va rămâne prim-adjunctul inspectorului șef, colonel Dragoș Buzoianu. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu aceeași dată, prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române, ofițerul urmează să îndeplinească atribuțiile avute înainte de această împuternicire”, se arată într-un comunicat de presă al Jandarmeriei Române.

Rareș Bogdan a făcut scandal

Pe 30 decembrie 2020, europarlamentarul Rareș Bogdan a reacționat dur la numirea lui Cazan la șefia IJJ Prahova. Politicianul a mai spus că locul lui Cazan este la închisoare și că de vinăpentru tărăgănarea anchetei penale este doar Justiția.

„Structurile defecte ale MAI, care nu au înţeles că trebuie să fie în slujba cetăţeanului şi nu a unor grupuri de interese au a unor persoane care au coordonat opresiunea îngrozitoare împotriva oamenilor cinstiţi, corecţi, care au ieşit pentru a stopa abuzurile din România pe 10 august, au profitat de acest vid, între plecarea unui ministru şi venirea unui alt ministru şi au încecat să facă o chestiune extrem de gravă. Este un atentat la tot ce înseamnă o România democrată şi Europeană”, a afirmat Rareş Bogdan.

Politicianul a mai susținut că justiția nu s-a grăbit să facă lumină în acest dosar, în care mai mulți ofițeri din cadrul Jandarmeriei Română au fost acuzați de comportament abuziv împotriva protestarilor de la celebrul miting din zece august.

„Domnul Cazan ar trebui să zacă în pușcărie, ar trebui să fie în momentul ăsta cel puțin în cercetare sau în judecată, în dosarul de pe masa unor judecători care să îi analizeze acțiunea de pe 10 august, atunci când peste 100.000 de oameni au fost gazați, 850 de oameni au depus plângeri, mii de oameni au fost bătuți, au fost hărțuiți iar România a trăit un moment extrem de critic cum nu a mai văzut de la mineriade. Este problema justiției din România, care a fost susținută de acei oameni și de noi ceilalți, a milioane de români. Cred că ar trebui să înțeleagă că atunci când am ieșit în stradă pentru independența justiției și pentru ca niciun factor politic să nu pună presiune, am ieșit pentru ca judecătorii și procurorii să își facă treaba, nu să protejeze infractori precum Cazan, Sindile, Cucoș sau Fantoma Albă, Paraschiv. Este un gust amar la sfârșit de an. O rușine că s-a întâmplat așa ceva”, a mai spus Rareș Bogdan.