Pe un ton mai glumeţ sau mai serios, în funcţie de interpretarea fiecăruia, Dani Oţil a dezvăluit un episod inedit în cadrul emisiunii „Neaţa cu Răzvan şi Dani”.

Este vorba despre faptul că nu şi-a găsit soţia acasă şi nici n-a fost informat cu privire la programul acesteia. Unde se afla Gabriela Prisăcariu? Rămâne să aflăm…

Relatarea vedetei de la Antena 1 vine după ce în urmă cu o seară fusese cu băieţii la fotbal și apoi la restaurant:

„Am plecat acasă, am găsit ușa încuiată, pe dinăuntru, nu e nicio problemă… poc, toate ușile la terasă încuiate, am putut să deschid garajul, că am o cheie.

M-am urcat pe garaj, am încercat la balconul de la etajul 1… bă, când am făcut casa am fost deștept, bă! Se auto-închide balconul de sus, n-am putut să intru.

Primele două ore le-am dormit în mașină. Stăteam și mă gândeam, ca orice bărbat căsătorit: bă, oi fi greșit cu ceva? Am sunat, n-a răspuns.

La 10:58 am fost acasă, dar n-am mai găsit pe nimeni. Așa că am aflat ce înseamnă să fii căsătorit fără să faci nimic și să dormi în mașină… vă dați seama dacă și făceam.”

Amintim că Răzvan Simion şi Lidia Buble şi-au confirmat recent despărţirea după 5 ani de relaţie.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învățat să nu îi mai judec pe ceilalți și nici pe mine.

Am învățat să îi iert pe ceilalți pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puțin, dar mai ales să mă iert pe mine.

Au fost ani în care m-am iubit prea puțin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu știam ce să fac.

Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare dușman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen.

Ce am învățat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoțională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit.

Astăzi, Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient.

Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit.

De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea.

Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost…

Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical și în rest doi… foști iubiți… actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înțelept.

Copilul râde:

Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!

Tânărul cântă:

Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!

Bătrânul tace:

Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea! L.B.

Viața frumoasă, Suflețel!”, a fost mesajul postat pe Instagram de Răzvan Simion, ulterior șters de acesta.

