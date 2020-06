Pentru celebra clarvăzătoare stabilită de ani buni în Statele Unite ale Americii, lucrurile au fost clare încă de la începutul relaţiei lor.

Deşi sunt destui care ironizează capacitatea numitei Carmen Harra de a descifra viitorul, nu se poate trece cu vederea „prognoza” în cazul celor doi.

Conform revistei VIVA!, clarvăzătoare spunea încă de la începutul relației că ei nu vor rezista mult timp împreună.

Mai mult, Harra îl sfătuia pe Răzvan Simion să nu renunțe la căsnicia de 15 ani, sfat pe care evindent că nu l-a luat în seamă, atunci fiind îndrăgostit rău de Lidia Buble.

„Numerologic, nu văd nimic serios între ei, e doar un foc de paie. Relația asta e pasageră și nu duce la nimic de durată.

Ea e foarte independentă, pretențioasă, chiar dificilă, are interese materiale foarte clare.

Ea urmărește ceva în relația asta, el, în schimb, e implicat emoțional. Sunt prea multe diferențe între ei, n-au o relație de suflete-pereche și nu sunt compatibili.

El vine cu intenții mai bune în relație decât are ea și e mai implicat. El vrea să o ajute. Dar relația lor nu are șanse.

Pentru că el e interesat de ea mai mult decât e ea interesată de el. Nu există un echilibru al interesului și al intențiilor. Plus că pe ea o văd într-o altă relație în viitor.

De asta, el ar face mai bine să se trezească și să-și vadă de treabă, să nu se grăbească să distrugă ceva ce a clădit 15 ani, mai ales că sunt copii la mijloc”, spunea Carmen Harra în urmă cu 5 ani, conform sursei citate.

Relația dintre cunoscuta cântăreaţă şi vedeta matinalului de la Antena 1 n-a fost chiar un foc de paie. Jumătate de deceniu nu poate fi un foc de paie…

Timpul rămâne să demonstreze dacă Harra a avut dreptate şi în celelalte aspecte legate de sentimente şi „curentul materialist”.

„O noua calatorie… Sunt diferit astazi pentru ca am invatat sa nu ii mai judec pe ceilalti si nici pe mine.

Am invatat sa ii iert pe ceilalti pt ca mi au oferit prea mult ori prea putin dar mai ales sa ma iert pe mine.

Au fost ani in care m am iubit prea putin in timp ce primeam prea multa iubire cu care nu stiam ce sa fac.

Au fost ani in care m am ferit de iubire ca de cel mai mare dusman. Au fost ani in care iubirea mi a fost oxigen.

Ce am invatat pana acum despre iubire? Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit.

Astazi Lidia nu mai este fericita langa mine. Ii cer iertare pentru ca la un moment dat am devenit insuficient.

Si ma iert si pe mine pentru ca nu am mai avut ce sa ofer cand poate ar mai fi fost multe de oferit.

De maine vreau sa o vad pe Lidia fericita, vreau sa ii sclipeasca ochii din nou in razele soarelui, asa ca ii redau libertatea.

Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat. Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost…

Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi… fosti iubiti… actuali foarte buni prieteni.

Am fost copil, am fost tanar, iar astazi sunt intelept.

Copilul râde:

„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!’

Tânărul cântă:

„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!’

Bătrânul tace:

„Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!’ L.B.

Viața frumoasa, Sufletel!” , a fost mesajul postat pe Instagram de Răzvan Simion, ulterior șters de acesta.