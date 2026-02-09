După două decenii, socialiștii revin la conducerea Portugaliei. La vot au participat și copiii

Alegerile prezidențiale desfășurate duminică în Portugalia s-au încheiat cu o victorie clară a candidatului socialist Antonio José Seguro, într-un scrutin care a atras atenția nu doar prin rezultatul politic, ci și prin inițiative civice neobișnuite menite să promoveze educația democratică, potrivit Reuters.

Pe lângă confruntarea electorală dintre candidați, procesul de votare a inclus și o activitate simbolică adresată copiilor, desfășurată în anumite secții de votare.

Cu aproximativ 95% din voturi numărate, Antonio José Seguro a obținut 66% din sufragii, devansându-l pe rivalul său de extremă dreapta, André Ventura, care a fost votat de 34% dintre alegători.

Prezența la urne a fost similară cu cea din primul tur, organizat la 18 ianuarie, în pofida condițiilor meteorologice dificile.

Mai multe regiuni au fost afectate de furtuni și inundații în zilele premergătoare votului, iar în unele municipalități mici procesul electoral a fost amânat cu o săptămână. În marile centre urbane, inclusiv Lisabona și Porto, centralizarea voturilor s-a realizat spre finalul zilei.

După anunțarea rezultatelor preliminare, Antonio José Seguro a transmis un mesaj public în care a subliniat semnificația votului.

„Răspunsul pe care poporul portughez l-a dat astăzi, angajamentul său față de libertate, democrație și viitorul țării noastre, mă emoționează în mod firesc și mă face mândru de națiunea noastră”, a declarat acesta jurnaliștilor.

Seguro devine primul președinte socialist al Portugaliei din ultimii 20 de ani, urmându-l în funcție pe Marcelo Rebelo de Sousa, care își încheie al doilea mandat consecutiv.

Deși a pierdut cursa prezidențială, André Ventura a obținut un scor superior celui înregistrat de partidul său, Chega, la alegerile legislative de anul trecut.

După participarea la o slujbă religioasă în centrul Lisabonei, acesta a declarat:

„Întregul sistem politic, atât de dreapta, cât și de stânga, s-a unit împotriva mea. Chiar și așa, cred că liderul dreptei a fost definit și confirmat astăzi”.

Analiștii politici apreciază că sprijinul primit de Seguro din partea unor segmente conservatoare ale electoratului, precum și gradul ridicat de respingere a lui Ventura, ar putea influența viitoarele alianțe politice.

Pe lângă procesul electoral oficial, unele secții de votare au găzduit o inițiativă educativă destinată copiilor care și-au însoțit părinții la urne. Aceștia au avut posibilitatea de a participa la un vot simbolic, folosind buletine speciale pe care figurau personaje fictive populare, precum Super Mario sau Roblox, și nu candidații reali.

„Votați personajul vostru preferat”, era mesajul tipărit pe buletinele de vot destinate copiilor. Potrivit părinților, scopul exercițiului a fost familiarizarea celor mici cu procesul democratic.

Catarina Barbosa, mama unui copil de 8 ani, a declarat: „Întotdeauna îmi place să-l aduc cu mine pentru a-l încuraja, astfel încât, când va împlini 18 ani, să nu rămână pe canapea, ci să vină și el să voteze”.

Un alt părinte, João Dias, a subliniat importanța educației civice timpurii, afirmând că este esențial ca cei mici să înțeleagă atât drepturile, cât și îndatoririle cetățenești.

Funcția de președinte în Portugalia este una preponderent ceremonială, însă include atribuții semnificative, precum dizolvarea parlamentului sau blocarea unor inițiative legislative în anumite condiții.

În campanie, Seguro a afirmat că va media eventualele crize politice și că nu va promulga reforma legislației muncii propusă de guvern fără acordul sindicatelor.