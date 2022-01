După 4 ani, Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu au luat decizia. Foto

Desigur, poza încărcată pe pagina de Instagram a vedetei a fost analizată de fanii Zânei Surprizelor. Oare Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu s-au logodit? Această întrebare i-a răscolit pe mulți dintre ei.

Totuși, prezentatoarea în vârstă de 47 de ani nu le-a răspuns și a preferat să fie discrete încă o dată. Așa cum se știe, ea este foarte rezervată când vine vorba despre informațiile care îi vizează viața pesonală.

Cine știe, poate că Adrian Brâncoveanu – diplomat de carieră și om de afaceri – va fi mai generos și va spune mai multe despre presupusul inel de logodnă. În cei 4 ani de când sunt împreună, cei doi s-au înțeles foarte bine și relația lor a forst armonioasă.

Chiar și așa, Andreea Marin a declarat că nu simte nevoia să se căsătorească. Cel puțin pentru moment. Vedeta tv nu a exclus această variantă. Zâna Surprizelor a fost căsătorită de 3 ori.

„În momentul în care va fi cazul, voi spune (n.r. – despre nuntă). Nu există un astfel de plan. Da, locuim împreună. Nu trebuie să fiu măritată pentru asta!”, a declarat Andreea Marin într-o emisiune.

Andreea Marin apreciază lucrurile simple

„Cel mai vesel sfârșit de an și cel mai frumos început! Și totuși, oriunde am hoinări, nicăieri nu e mai bine ca acasă! Cel mai bun și sănătos somn e cu capul pe perna mea și tot acolo se nasc visele pentru noun an! Home sweet home!”, a scris Andreea Marin în urmă cu doar câteva zile.

Altfel, amintim că Andreea a primit un cadou special de la partenerul ei anul trecut, de Sfântul Andrei. A fost un dar care a impresionat-o mult pe fosta prezentatoare a emisiunii “Surprize, surprize”.

“Partenerul meu mi-a făcut un dar minunat anul acesta, de Sfântul Andrei. Rămâne pentru sufletul nostru, nu simt nevoia să împart această poveste cu nimeni.

Dacă e să mă duc în zona personală, cele mai frumoase două zile din an au fost cea în care Violeta a împlinit 14 ani și Sf. Andrei, când am avut parte de o surpriză foarte frumoasă din partea lui Adrian.”, a spus vedeta la Antena Stars.