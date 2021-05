Prezentatoarea a declarat că nu crede că un act ar putea să schimbe o relație, mai ales când aceasta nu funcționează.

Andreea Marin este într-o relație cu Adrian Brâncoveanu de patru ani. Partenerul acesteia este cu aproape 11 ani mai mic decât ea.

Andreea Marin nu vrea căsătorie

După trei mariaje eșuate, Andreea Marin are alte principii și reguli despre cum să își trăiască viața. Iar iubitul ei îi împărtășește multe dintre aceste lucruri, motiv pentru care au decis să nu își oficializeze “cu acte” povestea de iubire.

„Eu sunt trecută prin viață și așa am ajuns să consider. Nu are nicio importanță asta, că dacă ai un act și nu ești bine… la ce e bun? La vârsta mea de 46 de ani, lucrurile deja se așează, știi ce limite ai, ce poți și ce nu. Pe de altă parte nu trebuie să mai demonstrez nimic nimănui, nici măcar mie. Știu cine sunt.

Nu e puțin lucru să ai pe cineva aproape, care te sprijină, are grijă de înfățișarea sa, lucrurile astwa îți dau un echilibru sufletesc. Pe de altă parte, și când suntem singuri trebuie să fim bine. Nu trebuie să depindem de ceilalți ca să fim bine”, a declarat fosta “Zână a Surprizelor” la emisiunea “Star Magazin”.

Mamă – fiică, cele mai bune prietene

În cadrul interviului, Andreea Marin a vorbit despre relația apropiată pe care o are cu Violeta, fiica născută în timpul căsătoriei cu Ștefan Bănică Junior.

„Crește fiica mea și deja e cât mine de înaltă și are aproape 14 ani. Mă ajută, suntem ca niște prietene, facem lucruri împreună. Am ajuns la momentul când vorbim cinstit despre orice, suntem două fete la șuetă. Eu am fost foarte cinstită cu ea încă de când era mică. Nu am considerat că trebuie să îi ascund lucruri, nici măcar cele mai puțin plăcute. Fiica mea este matură și nu s-a întâmplat ca ea să nu fie de acord dintr-un moft, nici nu s-a întâmplat să nu fie de acord”, a mai mărturisit prezentatoarea de la TVR2.

Andreea Marin, trei mariaje eșuate

Andreea Marin s-a căsătorit prima dată cu Cristian Gheorghiţă în 1995, pe când avea 21 de ani. Mariajul lor a durat doar 3 ani, după care au divorţat. Apoi, în 2006, s-a căsătorit cu Ştefan Bănică Jr. au făcut nunta în 2006. Mariajul lor s-a destrămat după șapte ani, din cauza infidelităţii artistului, care a fost surprins alături de Lavinia Pîrva, actuala lui soţie.

La scurt timp de la divorţul de Ştefan Bănică Jr., în 2013, l-a cunoscut pe medicul turc Tuncay Öztürk. S-au căsătorit în 2014, dar au divorţat după 11 luni.

„Un divorţ nu trebuie să te dărâme! Şi atâta vreme cât un divorţ nu se termină cu efecte negative asupra copiilor, până la urmă nu e ceva atât de important cum este sănătate. Nu am vreo reţinere în a rezolva prin divorţ o situaţie dacă eu consider că este sub demnitatea mea să continui o căsnicie”, spunea Andreea Marin la acea vreme.