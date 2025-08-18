International Dungaciu: Rușii nu sunt idioți și nu-și pun toate ouăle în coșul american! Explicația atitudinii lui Putin







Într-o ediție specială a podcastului moderat de Marius Tucă, analistul de politică internațională Dan Dungaciu a explicat cum vede jocul geopolitic al Rusiei în raport cu SUA, China și restul marilor puteri. Un moment istoric important.

În opinia sa, Moscova nu își va pune toate resursele într-o singură direcție, ci va căuta să exploateze oportunități multiple, în funcție de evoluțiile internaționale.

Dungaciu a atras atenția asupra faptului că Rusia nu își va lega soarta exclusiv de relația cu Washingtonul. Deși există o deschidere spre cooperare, Moscova își păstrează marja de manevră, pentru a nu depinde de un singur actor global.

„Rușii nu sunt idioți și ei nu-și pun toate ouăle în coșul american, pentru că Trump poate fi președinte trei ani, poate să-l împuște cineva și se poate arunca în aer America. Și deci nu va fi o ruptură, că n-ai cum să-i rupi, clar, dar poate să se întâmple și altceva”, a declarat Dan Dungaciu.

Analistul consideră chiar că Rusia ar putea să joace un rol de mediator între Statele Unite ale Americii și China, dacă acest lucru ar deveni necesar pentru echilibrul global.

Un alt punct abordat a fost creșterea influenței BRICS, pe care Dungaciu o vede ca pe o posibilă alternativă la structurile occidentale. În această ecuație, Rusia ar putea facilita un dialog între Washington și Beijing, oferindu-se ca intermediar între cele două mari puteri.

„Trump stă acum în fața BRICS-ului. Și atunci cineva îl întreabă de la administrația lui Vladimir Putin: domnule Trump, n-ar fi bine să faceți business cu BRICS-ul? (…) Și atunci am putea să asistăm la un nou Congres de la Viena, în care marile puteri vor împărăți această lume fără să intre în coliziune, în care rușii vor juca ceea ce știu ei cel mai bine – la mai multe capete –, și în care Chinei îi va conveni”, a explicat invitatul.

În concluzia podcastului, Dan Dungaciu a sugerat că viitorul relațiilor internaționale ar putea semăna cu ordinea stabilită după marile congrese diplomatice ale secolului XIX.

Fără confruntări directe, dar cu delimitări clare de influență, SUA, China, Rusia și alte mari puteri ar putea ajunge la o înțelegere tacită privind împărțirea lumii.