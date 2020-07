Dulceață de zmeură și fursecuri fără zahăr. Două rețete obligatoriu de combinat

Săptămana trecută am primit, din „producția” de zmeură a părinților, cam 4 kilograme de fructe. După sortare am rămas cu 2 kilograme de zmeură pe care nu le puteam consuma proaspete. Pentru că am cam redus consumul de zahăr, ne-am gandit să preparăm o dulceață dietetică pe care să o consumăm în urmatoarea perioada. Această dulceață nu va sta în cămară în așteptarea iernii.