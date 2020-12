Motivul răbufnirii președintelui în exercițiu al Statelor Unite este unul destul de profan: faptul că Melania nu a mai apărut niciodată pe coperta unei reviste glossy în calitate de Primă Doamnă, deși înainte de a ajunge la Casa Albă era un model foarte solicitat.

Un alt motiv care a pus gaz pe foc situației a fost și faptul că Michelle Obama, soția fostului președinte Barack Obama, a apărut de 12 ori pe coperta unor reviste glam în perioada când a fost gazdă la Casa Albă, opt ani cât au însumat cele două mandate ale soțului ei.

Declarația lui Trump de Crăciun: „Melania, the greatest of all time”