În curând ea va trebui să facă față unei noi provocări. La mijlocul lunii iunie va fi lansată o biografie neuatorizată a Melaniei Trump, scrisă de Mary Jordan, jurnalistă la The Washington Post şi câştigătoare a unui premiu Pulitzer: ”The Art of Her Deal” – joc de cuvinte pornind de la autobiografia lui Trump, „The Art of the Deal”.

”Adevărata Melania Trump este mult mai interesantă decât imaginea pe care multe persoane o au despre ea”, susține autoarea, care a scris cartea pe baza a 100 de interviuri, niciunul însă cu prima doamnă.

Copilărie modestă în comunism

Cine este, de fapt, Melania Trump? S-a născut în urmă cu 50 de ani în Novo Mesto, în sud-estul Sloveniei, pe atunci parte a Iugoslaviei, şi a crescut în Svenica. Părinții Melaniei Knavs erau oameni simpli: tata, membru al Partidului comunist, vânzător de mașini, mama, muncitoare într-o fabrică de textile.

Din adolescență a visat să pășească pe catwalk. Era deja studentă la Arhitectură și Design la Universitatea din Ljubljana, în 1992, când revista slovenă Jana a organizat concursul anual Look of The Year. Primele trei clasate au primit contracte la Paris, Milano şi Viena. Melania Knavs a participat și fost una dintre câștigătoare.

Alegerea tinerei a fost simplă: nu a stat pe gânduri, a renunţat la facultate şi s-a mutat la Milano. Aici a lucrat câţiva ani ca model pentru diverse reviste. În 1996, contractele au dus-o la New York: a apărut într-o reclamă pentru Camel, într-un panou amplasat în Times Square, şi într-un număr special al revistei Sports Illustrated. Într-o noapte, în clubul Kit Kat din Manhattan, modelul în vârstă de 28 de ani la acel moment l-a cunoscut pe magnatul Donald Trump, care avea, atunci, 52 de ani.

Cel mai bine păstrat secret: cum a obținut o viză ”Einstein”

În 1999, când Howard Stern a intervievat-o pe Melania pentru emisiunea sa radio despre relația cu Donald Trump, aceasta a răspuns fără inhibiții inclusiv despre cât de des întreţine relaţii sexuale cu acesta. Cei doi s-au despărțit o vreme, apoi au reluat relația.

În 2001 Melania a fost inclusă pe lista celor 3.000 de beneficiari ai vizelor ”Einstein” care se acordă doar personalităților străine cu ”abilități extraordinare”. Nici până azi avocații primei doamne a Americii nu au dezvăluit care au fost documentele depuse de aceasta în vederea solicitării și obținerii vizei. Cert este că trei ani mai târziu, la Met Gala, Donald Trump a cerut-o de soție, iar ea a spus ”Da”.

Anul următor, într-o biserică episcopală din Palm Beach, Melania Knavs a devenit Melania Trump, a treia soţie a magnatului, și cetăţean american. În 2006 l-a născut pe Barron. Îi place să glumească pe seama ”băieților” ei. ”Am doi fii. Copilul meu mic este Barron şi copilul meu mare este Donald”, spunea ea într-un interviu citat de El Pais.

Soție respectabilă, Melania Trump a devenit designer de bijuterii. A lansat și accesorii și produse cosmetice. Din 2015, când Trump şi-a lansat campania pentru Casa Albă, a ajuns în atenţia presei și a trebuit să facă față unui val de dezvăluiri nu tocmai comode, inclusiv despre relațiile extraconjugale ale soțului său.

Din 2017 a devenit prima doamnă a Statelor Unite ale Americii, postură din care a fost aplaudată de fiecare dată pentru ținutele elegante etalate cu ocazia evenimentelor oficiale. În ultimii ani, Melania Trump a apărut public doar cu ocazii speciale, în mare parte vorbind despre proiectul ei ”Be Best”, pentru combaterea hărţuirii online la care sunt supuşi minorii.

Recent, presa americană a scris că prima doamnă şi-a găsit „propria voce” – referire la o fotografie publicată de ea în care apare purtând mască chirurgicală şi prin care face apel la respectarea recomandărilor făcute de experţi privind Covid-19.

Sursa: Hotnews.ro

