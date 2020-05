„Guvernul nu are ce să spună că a făcut pe economie. Eu voiam să vorbim de economie și aș vrea să vorbesc pe înțelesul unui patron de firme de pompe funebre. Ei sunt ultimii specialiști promovați de domnul Orban și vrau să spun că astăzi avem o slujbă de pomenire pentru anumite domenii din România, afectate de criza economică și pe care Guvernul le lasă să moară, urmând evident să le asigure o îngropăciune cu o firmă de pompe funebre, afiliate partidului.

În primul rând trebuie să vorbim despre zecile de mii de firme românești care în aceste două luni au fost în incapacitate de a-și plăti ratele la bancă. Legea adoptată de Parlament a fost contestată și aceste firme se duc în faliment.

În final aș vrea să vă întreb domnul Orban dacă vă dați dvs. demisia sau trebuie să vă dea jos Parlamentul”, a declarat Victor Ponta.

„Probabil Victor Ponta nu a trăit în România în ultima periaodă și nu a văzut ce s-a întâmplat în România în ultimele luni. Restricțiile au fost determinate de riscul la adresa vieții și sănătății oamenilor. Aceste restricții spre deosebire de alte țări au fost restrictii limitate. Cea mai mare parte a domeniilor de activitate au rămas în funcțiune.

Acest lucru puteți vedea din date. România a înregistrat cea mai mare creștere economică în primul trimestru. Situația din România este departe de a fi atât de gravă pe cât încearcă unii să arate. Nu am oprit niciun șantier. În timp ce am înregistrat scăderi, creșterea economică s-a datorat in special construcțiilor. Investițiile publice care au fost de la buget, de la PNDL și investițiile locale.

Ordonanța de guvern privind suspendarea plății ratelor prevede cea mai mare adresabilitate comparând cu celelalte țări. Cei din domeniul HoReCa au înțeles deschiderea la dialog și am stabilit o serie de lucruri pe care sa le facem. Am făcut impozitul special, prin OUG am dat un imbold autorităților locale să reducă impozitul pe clădiri, am oferit un mare ajutor.

Antevorbitorul (n.r. – Victor Ponta) are ochelari de cal și nu vrea să vadă realitatea. Punem la punct o schemă foarte amplă de stimulare a investițiilor. Vrem să alocăm sume uriașe în infrastructură”, a declarat premierul Orban.