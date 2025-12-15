Dreapta câștigă teren în Chile. Kast obține 58% din voturi în turul al doilea

Duminică, Jose Antonio Kast a câștigat alegerile prezidențiale din Chile, obținând 58% din voturile exprimate în turul al doilea, în timp ce candidata de stânga susținută de guvern, Jeannette Jara, a primit 42% și și-a recunoscut înfrângerea.

Rezultatul marchează cea mai semnificativă virare spre dreapta a electoratului chilian de la sfârșitul dictaturii militare în 1990, potrivit Reuters.

Kast, în vârstă de 59 de ani, a mai candidat de două ori la președinție, pierzând în 2021 în fața președintelui de stânga Gabriel Boric. De-a lungul carierei sale politice, el s-a menținut un susținător al direcției conservatoare de dreapta și și-a construit platforma electorală pe teme legate de securitate și imigrație.

În discursul de celebrare a victoriei, susținut la sediul Partidului Republican din cartierul Las Condes din Santiago, Kast a afirmat:

„Fără securitate, nu există pace. Fără pace, nu există democrație, iar fără democrație nu există libertate, iar Chile va redeveni o țară liberă de criminalitate, anxietate și frică”.

De asemenea, el a subliniat că schimbările vor necesita timp și efort: „Nu există soluții magice” și că măsurile propuse vor necesita perseverență.

Printre acestea se numără construirea de ziduri la graniță, desfășurarea armatei în zonele cu criminalitate ridicată și expulzarea migranților care se află ilegal în țară.

Victoria lui Kast se înscrie într-un context mai larg de ascensiune a liderilor de dreapta în America Latină. În ultimele luni, Daniel Noboa din Ecuador, Nayib Bukele din El Salvador și Javier Milei din Argentina au preluat conducerea țărilor lor, în timp ce alegerea centristului Rodrigo Paz în Bolivia a pus capăt aproape două decenii de guvernare socialistă.

Politologul Claudia Heiss de la Universitatea din Chile explică:

„Victoria sa categorică, chiar și în părți ale țării care votează în mod tradițional pentru candidații de stânga, a fost probabil determinată și de respingerea de către alegători a lui Jara, care, în calitate de membră a Partidului Comunist, era considerată de mulți prea extremistă.”

Chiar dacă Chile rămâne una dintre cele mai sigure țări din America Latină, criminalitatea violentă a crescut în ultimii ani, în special în zonele cu granițe poroase și porturi internaționale.

Grupurile de crimă organizată profită de aceste condiții și de fluxul de migranți, în special din Venezuela, care pot fi susceptibili la traficul de persoane și trafic sexual.

Kast propune crearea unei forțe speciale inspirate de Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA pentru a reține și expulza rapid migranții aflați ilegal în țară, precum și reduceri semnificative ale cheltuielilor publice.

Chile, cel mai mare producător mondial de cupru și un important producător de litiu, a înregistrat deja reacții pozitive ale pieței bursiere locale și ale monedei peso, pe fondul așteptărilor pentru politici favorabile pieței. Totuși, unele dintre propunerile lui Kast vor întâmpina rezistență în Congres, care este divizat între stânga și dreapta, iar votul decisiv în camera inferioară aparține Partidului Popular populist.