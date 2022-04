Drama uriaşă a unei cunoscute vedete TV! Coşmarul care a marcat-o pe viaţă: „M-a destructurat ca om”

Lansată datorită emisiunii Școala Vedetelor, protagonistă a mai multor show-uri, Nadine a fost una dintre primele apariții exotice din showbizul românesc. Cântăreață, actriță de teatru și de film, Nadine a renunțat la România în urmă cu aproximativ un an și a ales Franța, unde s-a mutat împreună cu familia.

De curând a dat un interviu în care a vorbit despre dramele prin care a trecut de la o vârstă fragedă, după ce și-a pierdut ambii părinți. Pentru ea, fetiță de șase ani, a fost o perioadă groaznică ce a marcat-o pe viață. Vedeta şi-a adus aminte de momentul în care a fost dusă la orfelinat.

Nadine a trecut în viaţa sa prin multe clipe care au afectat-o, dar despărțirea de bunica sa și timpul petrecut la orfelinat a fost parcă cea mai dificilă.

Drama pe care a trăit-o la șase ani

La vârsta de doi ani, aceasta a fost părăsită tatăl ei, iar la vârsta de 6 ani, mama ei a murit. Din acel moment, Nadine și sora ei au rămas cu bunica maternă care, mai apoi le-a dat, spre îngrijire, la un orfelinat. Au fost momente foarte dificile, pe care le rememorează acum, când a ajuns la vârsta maturității.

„Nu a fost nevoită (bunica ei – n. red.) să mă ducă la casa de copii. A făcut-o pentru că așa îi era mai simplu. Am conștientizat tot. M-a târât până acolo, deși tot drumul am implorat-o, urlând, să nu mă ducă. Omul care am fost a judecat-o aspru și a comparat-o cu ce ar fi făcut alții. Omul care sunt azi înțelege că acea femeie a făcut atât cât a știut și cât a putut.

Este nedrept să comparăm oamenii. Curajul, demnitatea, puterea sunt haruri pe care toți le avem, dar nu toți reușim să le activăm. Și nimeni nu trebuie pedepsit pentru asta. Ea nu a reușit în viața asta să și le activeze. Poate va alege să se întoarcă și să mai încerce o dată”, a povestit Nadine, într-un interviu pentru revista Viva.

Nadine a ajuns să se împace cu sine

Deşi a fost o perioadă extrem de dificilă, care a afectat-o foarte mult și care i-a lăsat urme adânci în suflet, vedeta mărturiseşte că acum este recunoscătoare. Fără aceste experiențe, spune Nadine, n-ar fi ajuns omul care este în prezent.

„Orice aș spune, mintea unui om care nu a trecut prin asta nu poate cuprinde informația… Din prima zi de orfelinat, a început destructurarea mea ca om. Destructurare pe toate palierele: emoțional, intelectual, cognitiv… Unghiul din care privesc lucrurile acum mă face, însă, să fiu recunoscătoare pentru acele experiențe, pentru că, în sfârșit, am priceput de ce le-am experimentat”, a mai arătat vedeta.