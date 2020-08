Într-un interviu pentru Ciao, Nadine a povestit ce înseamnă școala pentru ea, ce își dorește să facă și unde țintește, dar și cum face schimb de penare cu fiul sau, Noah. Totodată, Nadine este o împătimită a jocurilor pe Xbox.

Reporter: Nadine, cum a fost pentru tine perioada asta de izolare! Ți-a priit?

Nadine: Perioada de izolare mi-a priit pentru că am folosit-o pentru a învăța, pentru a repara diverse prin curte, a face diverse lucruri prin casă pe care le-am tot amânat înainte. Mi-a mai folosit pentru că am investit enorm în citit, aveam liste întregi cu cărți pe care îmi doream enorm să le citesc și acum am avut ocazia să o fac. M-am înscris și la cursurile de zi, de pregătire pentru bac, de la liceul meu, deși eu nu am dat bac-ul anul ăsta, dau anul viitor dar am vrut să profit de informațiile pe care cei de la zi le primesc în perioada de pregătire și am folosit pandemia pentru studiu, în sensul că am rugat echipa mea de filmare de la emisiunea Nadine de pe TVR 1 să facă programul de înregistrări și de pregătire pentru emisie în funcție de programul de la școală.

Reporter: Cum ți-ai petrecut timpul și care a fost primul lucru pe care l-ai făcut imediat ce s-a dat undă verde la ieșit din casă?

Nadine: Nu am făcut nimic, nu am ieșit din casă pentru că încă nu mă simt confortabil și în siguranță. Personal nu am atât de multe informații despre acest virus și ce se întâmplă încât să mă relaxez total. Mă îngrijorează oamenii care nu cred că există virusul, cei care nu folosesc masca în spațiile publice și din această cauză am amânat relaxarea.

Recunosc, am invitat prieteni acasă și pentru că unul dintre proiectele pe care le-am avut când am intrat în pandemie, facandu-mi-se dor de prietenii mei, a fost să amenajez curtea și terasa așa încât să fie cât mai primitoare pentru ei, iar ei când ajung aici să își dorească să mai vină și să stea și foarte mult timp, lucru care s-a și întâmplat, de altfel. Am făcut un proiect cu grădina, mi-am cumpărat tot felul de scule, m-am organizat bine. Așa că relaxarea am făcut-o acasă, cu prieteni, într-un mod mai sigur pentru noi toți, fără să ne expunem prea mult.

Reporter: Cum merge emisiunea de la TVR? Ați început filmările pentru noul sezon?

Nadine: Filmările pentru noul sezon s-au terminat pe 27 iunie, au fost nume mari. Sunt recunoscătoare că au acceptat invitația la emisiune. Le sunt recunoscătoare invitaților mei că au fost foarte onești atunci când au vorbit despre felul în care se percep pe ei înșiși sau își percep viața sau au vorbit despre anumite situații de viață.

Mi-am dorit foarte tare ca invitații de la emisiune să se simtă în siguranță cu mine. Mi-am dorit ca ei să știe că pe mine nu mă interesează bârfele, cancanurile, divorțurile lor, durerile lor, mă interesează la nivel uman dar nu cu întrebări pentru emisiune, pentru a profita de pe urma durerii lor și a experiențelor lor de viață. Sunt recunoscătoare pentru că ei au avut încredere în mine și-n echipa mea și au fost atât de relaxați încât mi-au spus lucruri. Nu am insistat să îmi spună lucruri personale care i-ar putea face vulnerabili după sau să regrete că au spus prea mult.

Să spună atât cât pot dar în mod onest și simplu ce au simțit față de anumite situații de viață, cum le-au depășit. Mi-a plăcut! A fost un sezon bun, cu oameni de la care am învățat foarte multe. De exemplu, țin minte că Anca Sigartău a spus un lucru care a rămas cu mine multă vreme și anume, „Să nu aruncăm și să reparăm” – atunci când vine vorba de relațiile dintre oameni și asta mi-a plăcut foarte tare. Sau Adrian Despot care, tot așa, a spus un lucru pe care l-am ținut minte, și anume, că el are niște legi pe care nu le negociază cu privire la felul în care își trăiește viața. Niște legi, ca niște principii, ca niște stâlpi pe care și-a construit viața.

Și mi-a plăcut pentru că așa vezi că nu întâmplător are această familei frumoasă, această carieră minunată și toate acestea se datorează principiilor de viață pe care le-a dezvoltat și le aplică cu strictețe în viața de zi cu zi. La mine in emisiune îmi place că oamenii sunt valorizați.