Drama uriașă a Oanei Roman! Vedeta trăieşte un adevărat calvar: Mă doare fizic și psihic, din ce în ce mai tare

Oana Roman a povestit detalii inedite din viața ei, dar a spus cu sinceritate că tatăl ei, cu care se vede tot mai rar îi lipsește enorm de mult. Vedeta a spus că oricât de mult a încercat să înțeleagă atitudinea lui Petre Roman, nu a reușit.

Cea mai grea perioadă

Oana Roman și-a adus aminte de copilărie și adolescență și a povestit care a fost cea mai grea perioadă din viața ei. „Imediat după Revoluție, când părinții mei nu mai aveau timp de mine, din păcate, a fost poate cea mai grea perioadă din viața mea. Eram adolescentă, nu eram pregătită pentru acele momente, mă simțeam foarte singură, deznădăjduită, nu știam ce va urma, așa că m-am gândit să cumpăr un câine. Am fost în Piața Obor, și am văzut un câine alb pătat cu negru, nici nu știam ce rasă e, mi s-a spus că e o rasă de câine foarte mare, Dog German.

Am luat puiul cel mai mic și mai amărât. Apoi, a devenit un câine superb, era ca un vițel de mare. Nu am avut însă parte de el. În 1991, în momentul în care au venit minerii și a trebuit să plecăm de acasă, l-am lăsat în grija celor care păzeau locul, dar a fugit pe poartă. Nu l-am mai găsit niciodată, am suferit foarte mult. Acum am doi câini, pe Bubble, un Bulldog Francez’, a spus Oana Roman.

Nu poate înțelege

Vedeta a recunoscut să suferă mult din cauza faptului că nu se vede mai des cu tatăl ei, mai ales după divorț. Petre Roman predă mai multe cursuri la o universitate din străinătate, astfel că va fi și mai departe de fiica lui.

„Tata nu s-a mutat definitiv din țară, va merge mai des acolo, în Elveția, are cursuri de ținut și treabă la acea universitate, unde este președinte, însă sub nicio formă nu se va muta. Din păcate, noi ne vedem mult prea rar, în ultimii ani, asta este cea mai mare durere a sufletului meu. Mă doare fizic și psihic, cumva, din ce în ce mai tare.

Dacă e ceva care mă apasă îngrozitor și care îmi lipsește cel mai tare este această lipsă de comunicare cu tata, această lipsă a prezenței lui fizice, atât în viața mea, cât și a fiicei mele. Oricât de mult aș dori să îl înțeleg, nu reușesc. Mă gândeam că au trecut Crăciunul și ziua Izabelei, că urmează ziua mea, iar tata nu a fost prezent lângă noi, în niciunul dintre aceste momente“, a spus Oana Roman într-un interviu acordat ego.ro..