Drama uriaşă a lui Irinel Columbeanu! Ce îi este interzis după ce a fost operat de urgenţă. “Urmez un tratament medicamentos”

Irinel Columbeanu o suferit o intervenție dificilă la Spitalul Elias. După o săptămână de la operație, fostul milionar a mărturisit că trebuie să respecte pe viață un regim strict și să fie atent la starea lui de sănătate. Acesta a suferit un accident vascular cerebral.

Fostul soț al Monicai Gabor a avut parte de o serie de probleme. Acesta a fost nevoit să fie operat de urgență și nu a fost nimeni care să-l ajute să se recupereze. Irinel Columbeanu a povestit că se descurcă singur și că speră să treacă peste greutăți.

„A trecut o săptămână de la intervenție și mă simt deja mult mai bine. Urmez un tratament medicamentos, un regim alimentar strict, fără grăsimi, fără dulciuri. Mie îmi plăceau foarte mult sarailiile și iată că nu mai am voie.

Nu mai am voie să fumez deloc, pentru că nicotina activează colesterolul din vasele de sânge și poate oricând să se activeze o problemă. Mai merg peste două săptămâni. Îmi gătesc singur, mă gospodăresc, nu am nevoie să mă ajute cineva”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit Click!

Fiica sa, un ajutor de nădejde

Irinel Columbeanu a declarat că ține legătura foarte des cu Monica, fosta lui soție, dar și cu fiica sa, Irina. Cele două l-au încurajat cu fiecare ocazie și i-au apreciat cărțile scrise. Acesta a povestit că l-au sprijinit moral și nu au ținut cont de distanță.

„Îmi este foarte dor de fiica mea. Zilele acestea trebuie să ajungă cartea la ele în America, și abia aștept să aud și părerea lor. M-au susținut foarte mult în această perioadă”, a mai spus Irinel.

„Era curioasă ( n.r. Irina) dacă am emoții, mă rog. Un pic am avut că atunci când contempli cum are loc, printr-un vas de sânge al unui picior, nu sună foarte… Obiceiurile alimentare au fost fost vinovate, de-a lungul timpului. În special, grăsimile. Vă dați seama că nu mă mai ating de ele”, a declarat Irinel Columbeanu la 4 zile după ce a ieșit din spital.