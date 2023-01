Drama unuia dintre actorii din Las Fierbinți. A fost diagnosticat cu o boală, declanșată pe fondul traumelor

În 2017, Constantin Diță alias Giani din Las Fierbinți, a trecut prin momente grele. A fost implicat în nu mai puțin de 5 accidente de mașină, a aflat că mama sa suferă de cancer și și-a pierdut bunica. Ca urmare a traumelor consecutive pe care le-a suferit, a ajuns să aibă o boală destul de complicată și incomodă, despre care a avut totuși puterea, la un moment dat, să vorbească.

„Am avut 5 accidente de masină, oameni care au intrat în mine… Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost cinci accidente și multe alte lucruri. Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicata… pe piele, un fel de sindrom burn out. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine”, a mărturisit celebrul Giani, în urmă cu câțiva ani, în spațiul public.

Îi este greu să nu „plece” cu personajul acasă

În luna decembrie a anului 2017, pe internet a început să circule cu mare viteză o știre falsă potrivit căreia actorul Constantin Diță ar fi murit. Deși a fost o informație neadevărată, aceasta a coincis, totuși, cu starea de sănătate a actorului, care nu era tocmai una bună la momentul respectiv.

„Am tot citit în perioada aia, pentru că nu puteam ieși din casă. A fost sinistru. Am făcut ceva pe piele. Pe tot corpul. M-am panicat foarte tare. Doctorul mi-a zis că echilibrul perfect este așa: 8 ore de somn, 8 ore de muncă și 8 ore pentru tine”, a mai mărturisit Giani din Las Fierbinți.

„Ideea este că mă trezesc cu reflexe. Se creează reflexe de vorbire, de gesturi. Dacă aș avea acum de interpretat un personaj serios, atunci am o problemă. Mi-e greu să scap de asta, dar evident, o pot face”, a spus actorul de la PRO TV.

Cum s-a „născut” Giani

„Începem cu o poveste. În Pantelimon unde stăteam, eram rockerul blocului sau încercarea de rocker. Era perioada în care nu accesai foarte ușor muzică rock din afară. Am dat întâmplător peste casete cu muzică rock și mi-am dat seama că rezonez. Evident, atunci am încercat să fiu diferit față de ceilalți.

Când am ajuns să-l interpretez pe Giani, mi-am dat seama că nu am studiat zona asta, pentru că nu am fost niciodată atent la asta și am început să-mi amintesc toate lucrurile astea care existau în jurul meu, pentru că asta face parte din meseria noastră, să observăm lucruri”, a mai spus vedeta de la PRO TV.