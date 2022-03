Drama teribilă a unei vedete! Mărturia care i-a întristat rău pe fani. Nu mai poate scăpa

Gabriela Cristea (47 de ani) duce o luptă cu kilogramele și este supărată pentru că nu reușește să slăbească atât de mult cât dorește. Problema a început după ce vedeta TV, căsătorită cu Tavi Clonda, a devenit mamă pentru a doua oară. Nu a reușit să dea jos kilogramele acumulate, iar acum îi este greu să mai revină la forma inițială.

Gabriela Cristea este supărată pentru că nu poate să mai slăbească. Problema a început după ce vedeta TV a devenit mamă pentru a doua oară

„În fiecare zi sunt disperată cu asta, cu slăbitul, că nu pot! De dimineață mă gândesc și până seară îmi trece! Mă apucă disperarea”, a spus Gabriela Cristea în timpul unui live pe Instagram.

„În urmă cu un an, ea afirma că a intrat la cura de slăbire pentru a scăpa de kilogramele în plus. „M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1.200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări.

Ce regim urma anul trecut, pentru a scăpa de kilogramele în plus. 2 litri și jumătate de apă și ceaiuri de plante

„Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține. Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1.200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super!”, spunea Gabriela Cristea.

„Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer”, mai explica Gabriela Cristea, la vremea respectivă, conform cancan.ro.