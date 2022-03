Drama teribilă a Anamariei Prodan! Dezvăluiri şocante ale vedetei: „La început nu a ştiut nimeni”

Deși pare mereu veselă și jovială, Anamaria Prodan a trecut prin momente grele de-a lungul vieții sale. Unul dintre acestea a fost cel în care doctorii i-au spus că ar putea suferi de cancer la sân. Din acest motiv, vedeta a fost pusă sub observație medicală, prin procedura biopsiei.

„Atunci când ai probleme, îţi dai seama că ai nişte prieteni minunaţi. Eu am trecut prin momente foarte grele şi nu am fost singură. Am avut mai mulţi noduli şi a durat mai mult până au făcut biopsie la toţi”, a povestit Anamaria Prodan, în urmă cu mai mulţi ani, conform viva.ro.

Anamaria Prodan a vorbit şi despre faptul că Laurențiu Reghecampf a fost sprijinul său din acele momente grele. „La început nu a ştiut nimeni, nu am spus pentru că nu am vrut să îşi facă griji. Doar soţul meu a ştiut, m-a încurajat non-stop şi am avut numai discuţii pozitive. Am stat 8 zile în spital şi nu am ieşit de acolo”, a mai spus impresara.

Anamaria Prodan a ținut secret acest eveniment nefericit din viața sa

Impresara se afla în Turcia la control medical, dar familia sa știa că ea se află în SUA. „Nu am ieşit pentru că mi-a fost frică de speculaţiile din presă. Dar de ceea ce îţi este frică, aia ţi se întâmplă. Mama când a aflat a început să plângă atunci când a aflat. Ea ştia că sunt în America, iar eu eram în Turcia la control”, spunea vedeta în 2019.

Laurenţiu Reghecampf, mesaj dureros pentru Anamaria Prodan: „Sper să se rezolve cât mai repede!”

După 15 ani de căsătorie, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan se află în plin proces de divorț. Relația dintre cei doi a fost extrem de tumultoasă, momentele de despărțire culminând cu cele de împăcare. Acum, despărțirea este oficială, iar Laurențiu Reghecampf speră ca procedurile să fie încheiate în timp rapid. Antrenorul lui CSU Craiova a susținut că fostei sale partenere nu-i dorește nicidecum răul, ci să fie fericită.

Laurențiu Reghecampf a acuzat-o pe Anamaria Prodan că este „plină de ură, de răutate, de mojicie” și că vorbește „foarte urât” în perioadă curentă, când amândoi trec printr-o etapă de despărțire. Acțiunile impresarei nu l-ar deranja la fel de tare pe antrenorul lui CSU Craiova dacă acestea nu l-ar afecta, la un moment dat, pe Bebe, copilul celor doi.

Reghecampf a precizat răspicat că actuala sa iubită, Corina Caciuc, nu are „nicio implicare” în decizia sa de a divorța de Anamaria Prodan.

„Sunt foarte fericit. O iubesc. O să avem un băiat împreună. Simt că, pentru mine, lucrurile au luat o întorsătură foarte pozitivă”, a spus Laurențiu Reghecampf, în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Ce îi dorește Reghecampf fostei soții

Chiar dacă se află în procedură de divorț de partenera sa, antrenorul CSU Craiova a subliniat că și-ar dori „ca și Anamaria să aibă parte de aceleași lucruri”.

„Aș fi cel mai fericit om din lume (dacă Anamaria și-ar găsi un partener – n.r.), probabil atunci s-ar mai potoli”, a spus Laurențiu Reghecampf.