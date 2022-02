Laurenţiu Reghecampf, dat de gol! Ce ascunde interviul de la podcastul lui Măruţă. „Ca să știți cum stau lucrurile”

Antrenorul CSU Craiova, Laurențiu Reghecampf, a refuzat să intervină în emisiunea lui Cătălin Măruță. După insistențele prezentatorului de televiziune, însă, fostul partener al impresarei Anamria Prodan a acceptat să îi ofere un interviu jurnalistului în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Cătălin Măruță dă din casă

Cătălin Măruță a vorbit public despre contextul în care a fost organizat interviul, subliniind că nu Laurențiu Reghecampf a fost cel care i-a solicitat să intervină public cu diverse declarații.

„Eu am fost cel care l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf să vină la podcast sau la emisiunea mea. El nu a vrut să vină la emisiune, după aceea am continuat să îl mai sun, să îi trimit mesaje spunându-i că mi-ar plăcea să facem un podcast. Mi-a spus că dacă va vrea vreodată o să îmi zică. Tot vorbind am stabilit să facem podcastul ăsta pe 15 februarie, deci e înregistrat acum câteva zile”, a explicat Cătălin Măruță, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Ce a făcut Laurențiu Reghecampf la interviu

Prezentatorul de televiziune care deține și propriul podcast a precizat că Laurențiu Reghecampf a fost „foarte deschis” pe durata interviului acordat la „Acasă la Măruță”. Mai mult decât atât, antrenorul CSU Craiova nu i-a impus limite lui Cătălin Măruță în ce privește subiectele ce urmau abordate.

„Nicio secundă nu mi-a zis „Nu vreau să vorbesc despre asta sau despre asta”. Ce vrei tu, vorbim. Nu am nicio problemă. Dacă tot am venit la un podcast, hai să povestim. Cam asta e în mare, ca să știți cum stau lucrurile. Sunt tot felul de mesaje, de lucruri care se spun”, a spus Cătălin Măruță, în legătură cu interviul oferit de Laurențiu Reghecampf.

Declarațiile antrenorului CSU Craiova au agitat spiritele

Materialul ce urmează să fie publicat duminică seară, 20 februarie, la ora 19.00, pe YouTube, va stârni fără doar și poate o mulțime de furori. Deja, o serie de declarații rupte din interviul lui Laurențiu Reghecampf, au agitat-o pe Anamaria Prodan, care a trecut la amenințări legate de publicarea contractelor semnate cu echipele pe care fostul său soț le-a antrenat în Golf.

„Tac din gură de rușinea lui. Noi nu munceam pentru banii ăia? Știi ce spune prin oraș? Zice «Ana n-a muncit o zi în viața ei, nu știe să facă bani. Eu pot să transfer banii oricând». Nu poți, prietenul meu. Nu ai cum să transferi banii în contul Corinei.

Eu încă aflu acum despre tot felul de nenorociri, găsesc transferuri din contul nostru în contul Corinei. Care zeci de milioane?! Hai să terminăm cu milioane de euro câștigate de Reghecampf. El și echipa lui luau 1,9 milioane de euro. Te rog eu, lasă-mă. Îmi vine să vomit. L-au dat afară și nu știam ce să mai facem. A stat 7 luni pe bară și nu-l mai voia nimeni.

Care câștiguri? Vrei să scot contractele lui? Îi ceream eu voie lui Reghecampf? Eu mi-am luat genți singură. Beleaua era că îmi lua gențile și ceasurile ca să le dea altora”, a răbufnit Anamaria Prodan, după ce a ascultat o parte dintre spusele fostului său soț.