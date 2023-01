Drama prin care a trecut o îndrăgită vedetă din televiziune. Era doar un copil pe atunci

Juratul „Românii au talent”, Andi Moisescu, a trecut în copilărie printr-o dramă care și-a lăsat puternic amprenta asupra lui, însă, spune el, toate cele petrecute l-au ajutat să evite greșelile făcute de părinții lui.

Andi Moisescu a fost părăsit de tată la vârsta de doar patru ani și de atunci nu l-a mai revăzut pe acesta, deși a încercat, în adolescență, să-l caute pentru a-i oferi explicații.

Andi Moisescu învață din greșelile tatălui său

Prezentatorul TV a mărturisit că lipsa tatălui său l-a făcut pe el un părinte mai bun și mai responsabil în ceea ce privește relația pe care o are cu copiii lui.

„Orice copil resimte lipsa unui părinte. E o situaţie tristă, din păcate, nu vreau să judec pe nimeni, fiecare face cum îl taie capul. Nici nu am avut cum să ţin legătura cu el. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn. Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reuşit, sub nicio formă. Ca să ţi-o zic p-aia dreaptă, am pierdut şi noţiunea de tată.

Poate că într-un fel e o eliberare pentru noi, nu te mai gândeşti, pentru că dacă o faci o să suferi. Te obişnuieşti cu ideea. La un moment dat o să-i ierţi plecarea şi o să-l uiţi de tot. E singura soluţie. Pe mine, dacă vrei, m-a motivat să privesc cu mult mai multă seriozitate rolul meu de tată pentru copiii mei. Să fiu ceea ce el n-a putut să fie”, a spus Andi Moisescu.

Acesta a continuat și a menționat că așa a reușit să câștige în relația cu copiii lui, alegând să nu repete aceleași greșeli pe care le-a făcut tatăl lui. De asemenea, în opinia acestuia, orice om are dreptul să-și trăiască propria viață și să aleagă să nu-și asume anumite responsabilități.

Prezentatorul TV are o relație extrem de apropiată cu copiii lui

Andi Moisescu a mai vorbit și despre uitare, spunând că la o vârstă așa de fragedă nici măcar nu poți realiza complet ceea ce se întâmplă.

„Pe undeva, e firesc să uiţi. Dacă de la trei ani şi jumătate spre patru ani nu îl mai vezi niciodată, nici nu ştiu dacă apucă să se dezvolte noţiunea asta până la acea vârstă. Mă uit la vârsta copiilor mei. Abia de acolo încep să perceapă lucrurile, de la trei ani în sus. Dar, ştii cum e, pierzi pe undeva, câştigi pe altă parte. Poate că aşa am învăţat nişte lucruri. Poate că asta a fost o lecţie pe care trebuia să o primesc în viaţă ca să o predau frumos mai departe copiilor mei, care se bucură de mine din plin din punctul ăsta de vedere”, a spus Andi Moisescu în urmă cu ceva timp, potrivit click.ro.