Într-un interviu acordat Digi24, Cesare Emendatori a povestit că în prima fază, după ce a contactat virusul, s-a simțit rău, a avut accese de febră, dar nici el și nici medicul său nu au bănuit că ar fi vorba de Covid-19.

„Eu de multă vreme ma simțeam așa, obosit. După mine, acest virus îl aveam de 20 de zile. Asta cred acum, azi. Dacă știam că îl am, nu aș fi plecat în România. Nici măcar în Italia, stăteam acolo. Erau primele simptome. Aici (la Rimini – n.red.) au vorbit despre mine și au zis că am venit din România și am adus virusul aici. (…) Doctorul când mi-a dat medicamentele mi-a spus că nu e nimic, este o răceală, să iau pastile și trece a doua zi. Nimeni nu era conștient de această boală. Când m-am întors și am fost la control, doctorul m-a trimis să fac această radiografie pentru plămâni”, a povestit italianul pentru Digi24.

Abia după ce a făcut radiografia și testul în Italia, după călătoria în România, Cesare Emendatori a aflat că este infectat cu noul coronavirus și că a devenit pacientul 0 din România și nr 1 din Rimini și a fost internat în spital în Italia pentru a primi tratamentul de care avea nevoie.

Familia nu a fost infectată însă a fost plasată în carantină, iar afacerea sa, un restaurant din Rimini a fost închisă. Peste toate acestea s-au adăugat și acuzațiile care îi erau aduse. Pandemia se răspândea, oamenii mureau, iar prietenii și apropiații se fereau să-i ajute sau să intre în legătură cu ei:

„În România eram un delincvent și un purtător de virus, în Italia devenisem un infectat care a adus virusul din România. Nici nu știai ce să faci…”

Alina Volintiru, soția lui Cesare Emendatori povestește despre coșmarul prin care a trecut după ce s-a aflat că soțul ei este infectat.

„Am cerut ajutor la mulți prieteni care erau apropiați mie, nu a venit chiar nimeni să mă ajute pentru că erau… le era frică. Am cerut numai să mi facă cumpărăturile, nu s-au prezentat pentru că le era frică. Când ieșeam afară și întindeam rufele toți îmi spuneau să intru în casă și nimeni să nu treacă prin fața casei mele, că vor lua virusul. Eram foarte supărată. Am plâns și am stat în casă, soțul la spital, am suferit mult, eram singură. Îmi ajungeau mesaje de la români care îmi scriau: «mulțumim pentru că ne-ați adus coronavirus în România, ca și cum l-ar fi provocat familia noastră»”, a povestit femeia.