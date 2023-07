Drama incredibilă a lui Dan Bittman. Tatăl i-a murit de Revelion și el avea trei spectacole

Dan Bittman (61 de ani), în podcastul Hai România, realizat alături de Elena Udrea în 2021, a mărturisit că îi este foarte greu să înțeleagă cum poate cineva să trăiască atâta timp despărțit de copiii săi: „Eu nu pot să-mi închipui ce aș putea să fac fără ai mei, deși sunt mari, cel mai mic are 14 ani, cel mare are 20. Dar ca idee eu n-aș putea să mă gândesc că trăiesc trei luni fără ei. Ce fac de Crăciun? Pentru că de sărbători, am o problemă”.

Ce s-a întâmplat? În 2011, când trupa Holograf era în vogă, chiar în noaptea de Revelion, tatăl artistului a murit. Se văzuseră cu câteva ore înainte. Colegul său Mihai Coman, a fost cel care l-a ajutat să treacă peste acest moment.

Iată cum a povestit în direct în podcast, Dan Bittman: “Eram praf. Îl văzusem cu câteva ore înainte. Mi-am revenit și am cântat 3 spectacole. Tatăl meu a murit, spun Dumnezeu să-l ierte, acum 12 ani, a murit exact în noaptea de Revelion. Am avut trei spectacole în noaptea de Revelion. Dacă nu era un coleg de al meu care să-mi dea un Xanax, eu nu știam ce ia Xanax până în momentul ăla și să devin zen pentru 6 ore, eu nu aș fi putut să merg la trei spectacole în noaptea de Revelion, să cânt… Eram terminat, m-am și dus la colegii mei plângând, le-am spus, măi, eu nu pot să cânt! Nu-mi iese din gând acest moment, dar atunci Mihai Coman mi-a dat o pastilă și mai spus, fă-o așa, pentru el”.

A fost o traumă care încă îl marchează: „Deci de fiecare când se apropie Crăciunul, simt un gol. Crăciunul este e foarte important și pentru mine. Mama a murit înspre vară în iunie, în anul următor, Dumnezeu s-o ierte. De-abia a doua zi am realizat ce s-a întâmplat. Eram la Sighișoara și tot așa, m-au sunat de acasă să vin repede că mama a murit. Și am cântat, dar asta e o tragedie de fiecare dată. Eu cel puțin sunt trecut prin multe. Acesta e prețul pe care îl plătești pentru meseria asta”, a mai dezvăluit Dan Bittman.

“Dar cu toate astea, încerc să-mi închipui cum este să trăiești fără copii, dacă mie mi-e foarte greu care încă am copiii, mă rog, chiar dacă m-am despărțit de mama copiilor, dar totuși sunt acolo copiii”, a conchis Dan Bittman.