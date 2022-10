Denise Rifai, ultima cucerire a lui Dan Bittman? Artistul recunoaște că nu este singur

Dan Bittman (60 ani) și Denise Rifai (37 de ani) au atras toate privirile la un eveniment monden organizat de Cătălin Botezatu. Cei doi au părut să se simtă foarte bine împreună, au vorbit mult timp și chiar au ieșit afară de câteva ori. Imediat au început să apară și zvonurile.

S-a spus că artistul și prezentatoarea ar forma un cuplu, mai ales că niciunul nu este, în acest moment, implicat într-o relație. Au fost și voci care au susținut că sunt doar prieteni, mai ales după ce Dan Bittman a fost invitat în emisiunea lui Denise Rifai.

A evitat subiectul

Artistul a vorbit despre evenimentul la care a participat, dar și despre faptul că este admirat de foarte multe doamne. A evitat însă să vorbească despre Denise Rifai.

„Am avut chef să ies și să mă văd cu o grămadă de prieteni. M-am revăzut cu Botezatu după foarte multă vreme. Cătălin era asociat la un bar de pe Calea Moșilor și eu fusesem invitat de Aura Urziceanu. Atunci ne-am cunoscut.

Sunt povești, multe povești. Mă simt bine în pielea mea. Unele doamne au o părere bună despre mine, celelalte au greșit definitiv și irevocabil“, a spus Dan Bittman.

Relații cu femei celebre

Artistul a recunoscut și greșelile pe care le-a făcut de-a lungul timpului în relațiile sale, dar a spus că nu este singur. „Toate greșelile din relații au fost ale mele. Nu sunt singur. Am și trei băieți minunați. Ne facem programul împreună. Plus că meseria pe care o am mă face să fiu în mijlocul oamenilor. Nu pot vorbi de singurătate”, a mai spus Dan Bittman, la Prima TV.

Artistul a avut, de-a lungul timpului, relații cu multe femei celebre. Cu Liliana Ștefan, mama celor trei băieți ai săi, a fost împreună 25 de ani. Cei doi s-au despărțit în 2016, iar de atunci artistul nu a mai fost implicat în nicio relație serioasă. Printre cuceririle sale anterioare se numără Monica Bârlădeanu, Nadine, Angela Gheorghiu sau Alina Chivulescu.