Monden Dragoș Sprânceană și-a mutat cartierul general din America la Mamaia. Unde a fost surprins







Dragoș Sprânceană, supranumit emisarul român în fața președintelui Trump, a revenit pe plaiurile mioritice. Dar nu oriunde, ci chiar în Mamaia, la un club exclusivist.

Milionarul român și-a făcut apariția la unul dintre cele mai de fițe cluburi de pe litoral. Alături de soție și de câțiva prieteni, acesta a fost la o petrecere unde costumația trebuia să fie albă. desigur că s-au încadrat în decor și au respectat dress-code-ul. Se pare că petrecerea a fost una pe cinste dacă judecăm după fața omului de afaceri.

De altfel, el nu este un străin al litoralului românesc pentru că este originar din Constanța. În 2002 a decis să plece în Statele Unite acolo unde a devenit paznic la un complex turistic. Doar că în paralel cu acest job s-a apucat să studieze suplimentar în domeniul afacerilor. Iar în acest moment este milionar.

Asta pentru că a înființat GoldCoast Logistics Group, o companie care administrează mai multe firme de transporturi. Compania în cauză are mai multe sedii în Illinois, Arizona și Florida, precum și birouri în Constanța, Baia Mare și Chișinău. Drept urmare și numărul de angajați este unul destul de mare.

Vorbim despre 350 de oameni și o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari. Nu doar în afaceri îi merge bine, ci și în particular. Omul de afaceri este căsătorit de mai mulți ani și are trei copii. Soția sa este româncă, semn că americancele nu i-au fost tocmai pe plac. despre el s-a scris în presa din America că ar fi fost unul dintre sponsorii campaniei prezidențiale a lui Donald Trump în 2024.

De-a lungul vremii acesta s-a făcut remarcat prin prisma viziunilor sale care au fost considerate de mulți ca fiind radicale. De asemenea acesta nu s-a ferit să le împărtășească pe rețelele de socializare acolo unde este foarte activ.