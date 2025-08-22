International Mesaj din fruntea armatei germane: Țările europene trebuie să trimită zeci de mii de soldați în Ucraina







Colonelul Andre Wuestner, șeful sindicatului militarilor germani, a avertizat că liderii europeni din NATO nu trebuie să fie naivi atunci când discută despre oprirea focului în Ucraina. În viziunea sa, menținerea păcii în această țară pe termen lung va necesita trimiterea a zeci de mii de soldați europeni, potrivit Reuters.

„Nu va fi suficient să avem câţiva generali şi unităţi militare mai mici care să ocupe un post de comandă în Ucraina”, a fost mesajul său.

În paralel, președintele american Donald Trump a încercat să medieze pacea între Moscova și Kiev, dar a exclus implicarea trupelor americane în Ucraina.

Liderii europeni, printre care președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, și-au arătat susținerea pentru trimiterea de trupe în Ucraina, ca parte a unei coaliții internaționale menite să asigure stabilitatea după conflict. Cancelarul german Friedrich Merz a semnalat, de asemenea, deschiderea Germaniei față de o astfel de misiune.

Totuși, Wuestner a insistat că liderii europeni trebuie să fie realiști și să nu minimizeze provocările militare, chiar dacă o încetare rapidă a focului pare puțin probabilă.

Organizația condusă de colonelul Andre Wuestner reprezintă interesele a peste 200.000 de militari activi și pensionați din Germania.

„Încă de la început, trebuie să îi fie clar lui Putin că suntem absolut serioşi în ceea ce priveşte garanţiile de securitate. Serioşi în ceea ce priveşte sprijinul acordat Ucrainei, serioşi în ceea ce priveşte asigurarea încetării focului şi serioşi în ceea ce priveşte răspunsul nostru în cazul în care Putin va încerca un alt atac asupra Ucrainei”, a spus Andre Wuestner.

Colonelul a avertizat că o abordare de tip „bluff” ar reprezenta o greșeală gravă și ar putea agrava situația. El a explicat că principalele țări din Coaliția de Voință, precum Marea Britanie, Franța și Germania, ar trebui să trimită cel puțin 10.000 de soldați în Ucraina pe termen lung, ceea ce ar pune o presiune uriașă pe armatele lor, deja suprasolicitate și insuficient echipate.

„Europenii rămân nişte pitici militari şi deja reuşesc cu greu să îndeplinească noile angajamente NATO pe care şi le-au luat la ultimul summit”, a adăugat Wuestner.

Mai mult, colonelul german a subliniat că Europa nu se poate apăra în mod independent.

„Europa este încă departe de a se putea apăra independent”, a punctat el.

Colonelul a atras atenția că trebuie accelerate eforturile de înarmare și consolidare a pilonului european al NATO.