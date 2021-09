Dragoș Săvulescu a scăpat de extrădare. Judecătorii greci au respinsă cererea statului român

Anunțul cu privire la respingerea cererii de extrădare a fost făcut de omul de afaceri și de soția acestuia, Angela Martini, prin intermediul unui comunicat de presă. Potrivit acestuia, este pentru a doua oară când un tribunal european respinge o cerere de extrădare în cazul său. Astfel, se arată în comunicat, se pune capăt ultimului capitol din ceea ce Dragoș Săvulescu descrie „o mascarada judiciară ce îmi afecteaza viața de 16 ani”.

„Curtea de Apel a Mării Egee din Syros i-a dat dreptate domnului Săvulescu, stabilind că România nu are puterea de a forța extrădarea sa din Grecia și a ordonat retragerea imediată a mandatului de arestare din România.

Domnul Săvulescu a fost arestat în insula Mykonos pe 9 august datorita mentinerii de catre Curtea de Apel Bucuresti a unui mandat vechi de arestare din februarie 2019 ca urmare a condamnarii sale in dosarul retrocedarilor din Constanța ce dateaza inca din 2005, dosar ce contine acuzatii pe care domnul Savulescu le neagă cu tărie.

Curtea de Apel Napoli, Italia, unde domnul Săvulescu este rezident, a respins anterior cererea de extrădare a României, recunoscând în același timp sentinta în Italia conform legislatiei europene și aplicând apoi o grațiere la respectiva sentință, conform legislației italiene”, se arată în comunicatul de presă.

Omul de afaceri susține că este victima unor abuzuri

La plecarea din instanța din Syros, Dragoș Săvulescu a ținut să facă o declarație în care a acuzat autoritățile române de abuz.

„Chiar dacă în ultimele săptămâni am trecut prin iad, arestarea mea din Mykonos a dovedit încă o dată ca autoritățile române au ignorat abuziv legislația italiană și europeană prin mentinerea unui mandat de arestare în situatia în care din punct de vedere legal nu aveau autoritatea de a face acest lucru.

Sunt recunoscător instanței din Grecia pentru corecta aplicare a legii și multumesc avocatului meu – domnul Michalis Dimitrakopoulos pentru calitatea excepțională a muncii sale. Revenit acasă la Milano, sunt hotărât să expun public marele abuz făcut în cazul meu ca și în multe alte cazuri din România”, a declarat Dragoș Săvulescu, conform comunicatului de presă.

Despre arestarea din insula Mykonos

În comunicat se mai arată că omul de afaceri ar fi fost arestat într-un restaurant din insula Mykonos, în ciuda faptului că deținea documente de călătorie valabile de la autoritățile italiene. Reținerea sa a implicat peste 30 de ofițeri de poliție. El a petrecut două zile sub arest în Syros, înainte de a fi eliberat, în asteptarea deciziei judecătorilor.

În acest context, precizează comunicatul, Dragoș Săvulescu susține că a suferit ani de zile acuzații false, care i-au afectat afacerea și „i-au devastat familia”.

Printre acestea se numără și aceea că soția sa a deconspirat locatia în care se aflau, în insula Mikonos, cu postările de pe Instagram.

„Este un fake news teribil ce isi are originea într-o zonă tenebroasă a presei române. Locația noastră nu era confidențială și nu aveam niciun motiv să ne ascundem. Am ajuns legal in Grecia călătorind cu avionul iar sotia mea a postat constant pe Instagram locația în care ne-am aflat în diverse țări europene în ultimele luni”, a precizat Dragoș Săvulescu, conform comunicatului.

Săvulescu susține că nu a fugit din România

Dragoș Săvulescu a respins acuzațiile potrivit carora ar fi fugit din România pentru a scăpa de închisoare, insistând că era deja un rezident legal în Italia atunci când s-a pronuțat sentința de condamnare în februarie 2019.

„Autoritățile române au dezinformat în mod deliberat autoritățile elene, chiar dacă au fost informate oficial de catre autoritatile italiene că situația mea a fost clarificată legal în Italia.

Acesta este un revoltător abuz de drept internațional facut de către autoritățile din România – care în mod clar trăiesc încă pe vremea lui Ceaușescu – și parte a unei campanii de persecuție pentru o infracțiune pe care nu am comis-o. Acest abuz a fost dovedit astăzi prin decizia instanței elene”, a mai declarat Dragoș Săvulescu, conform comunicatului.

„Cea mai afectată persoana este soția mea”, a adăugat Săvulescu.

„Este o persoana extraordinara, frumoasa si iubitoare care a fost pedepsită din cauza situației mele. Acest fapt imi creeaza o presiune imensa și constituie totodata unul dintre motivele principale pentru care sunt atât de revoltat de această nedreptate”, a mai spus el.

Angela Martini, afectată de arestarea soțului

Soția sa, Angela Martini, fostă Miss Univers Albania, în vârstă de 35 de ani, a declarat după pronunțarea sentinței:

„Sunt atât de fericită. Se pare că acest coșmar s-a încheiat în sfârșit. Am trăit momente demne de scenariu de film, iar după ce am înțeles care a fost nivelul presiunii făcute de autoritățile române pentru o arestare care s-a dovedit a fi ilegală, am înțeles din nou cât de multa injustiție există. În acest moment însă nu îmi doresc decât sa uit această experiență teribilă”.

Angela Martini a continuat arătând cât de mult a afectat-o arestarea soțului său.

„Arestarea lui Dragoș în Mykonos a fost un moment extrem de dificil apărut după ce ne-am luptat pentru justiție adevarată atât de mult timp. Este un om extrem de atent, cu o inimă mare, pe care îl iubesc enorm. Pentru mine, dragostea este totul, iar dacă nu lupți pentru dragoste, atunci pentru ce ar trebui să lupți? Iubirea este cea mai mare superputere a noastra si cu ea suntem gata să infruntam o armată”.

Dragoș Săvulescu vrea să-și repare imaginea

Conform comunicatului, cei doi sunt deciși să-și repare imaginea și „să expună public internațional” sistemul „abuziv” din România.

„«Am tăcut timp de trei ani, dar este destul» a spus Dragoș Săvulescu, «A venit momentul să spunem adevărul despre așa-zisa justiție din România»” se mai arată în comunicat.