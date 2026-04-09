Dragoș Pîslaru anunță că reformele din PNRR trebuie adoptate indiferent de deciziile politice după 20 aprilie

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi, după ședința de Guvern, că reformele din PNRR trebuie adoptate indiferent de deciziile politice care vor fi luate după 20 aprilie, când PSD va decide dacă rămâne sau nu la guvernare. Oficialul a arătat că există un plan clar de implementare pentru toate reformele și că acestea vor fi monitorizate periodic.

Dragoș Pîslaru a afirmat că reformele din PNRR trebuie să fie duse la capăt indiferent de configurația politică sau de deciziile partidelor.

”Vreau să fiu foarte clar, am spus-o şi în şedinţa de guvern şi cred că este un mesaj la responsabilitate politică. Indiferent de ce se întâmplă pe 20 aprilie, indiferent de opţiunea unui partid sau altui partid, ce vor să facă mai departe, cum să-şi conserve sau nu electoratul, aceste lucruri sunt lucruri care se pot întâmpla, au propriile lor explicaţii politice. Ceea ce eu am spus în guvern şi am avut o înţelegere foarte mare, sprijinul prim-ministrului şi o înţelegere din partea miniştrilor şi din toate partidele politice, este că aceste reforme, indiferent de ce se întâmplă cu forma guvernului sau cu alte decizii politice, trebuie să fie adoptate”, a spus ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru.

Acesta a precizat că o parte dintre reforme necesită adoptarea în Parlament, ceea ce implică existența unei majorități.

Ministrul a explicat că reformele au fost clasificate ca priorități încă din timp, pentru a fi tratate ca obiectiv național.

”Mesajul meu este unul foarte clar, am vrut să facem această clasificare a reformelor cheie încă din timp, ca să ştim cu toţii că ăsta este obiectiv naţional şi nu există ca o structură politică care ţine la modernizarea ţării, ţine la parcursul pro-european al României şi mai ales ţine la nivelul de trai al românilor care se va simţi prin investiţiile din PNRR, să nu prioritizeze aceste reforme. Deci nu este întâmplător că avem această prioritizare, este mesajul către toată zona politică de a avea într-adevăr responsabilitatea de a le duce la bun sfârşit”, a subliniat Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, nu componența Guvernului este esențială, ci capacitatea de colaborare între instituții și partide.

Dragoș Pîslaru a declarat că Guvernul are în prezent un plan clar de implementare pentru toate reformele din PNRR.

”Deci am acestă încredere că mesajul de responsabilitate va fi înţeles şi între noi fie vorba, acum odată ce deschidem şi public această listă de 14 reforme esenţiale, evident apelul este să ne concentrăm cu toţii, ca societate, pentru a le vedea implementate”, a mai spus Dragoş Pîslaru.

Ministrul a anunțat că acest plan va fi urmărit la fiecare două săptămâni.

”Ne referim aici la reformele care au o penalizare substanţială sau sunt reformele critice, în valoare, fiecare dintre ele, estimat de peste 770 de milioane de euro. Acest demers face parte din ceea ce Ministerul Investiţiilor face în parteneriat cu ministerele de linie, de câteva luni, şi anume de a ne asigura că ducem la un sfârşit PNRR-ul până pe 31 august şi pe componenta de investiţii şi parte de investiţii”, a precizat Pîslaru.

Ministrul a prezentat principalele jaloane care trebuie îndeplinite în cadrul reformelor, subliniind necesitatea coordonării între ministere.

”Este un lucru crucial ca în acest moment să existe o colaborare foarte bună, pentru a putea adopta cadrul legislativ, sau operaţional pentru intrarea în vigoare a acestor reforme. Discutăm de Jalonul 4, de intrare în vigoră a legii care introduce modificări pentru reglamentarea noului mecanism economic pentru resursele de apă din România, la Ministerul Mediului, Jalonul 31, intrarea în vigoare a actului informativ aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversităţii, Jalonul 315, intrarea în vigoare a codului urbanismului, la Ministerul Dezvoltării.

La Ministerul Energiei discutăm de Jalpnul 126, modificările aduse cadrul legislativ şi implementarea strategiei naţionale privind hidrogenul, Jalonul 128, intrarea în vigoare a actelor legislative care introduc măsuri de decarbonizare a sectorului încălzirii şi răcirii, Jalonul 116, care se referă la contractele pentru diferenţă şi lucrurile care ţin de regim offshore, ţinta 119, pe partea de decarbonizare, finalizarea procesului de decarbonizare. La Ministerul Finanţelor, Jalonul 196, creşterea ponderii veniturilor colectate de administraţia fiscală, Jalonul 197, reforma structurală ANAF, Jalonul 198, îmbunătăţirea funcţionării administraţiei vamale”, a menţionat Dragoş Pîslaru.

Totodată, acesta a făcut referire și la reformele din alte domenii.

Ministrul a arătat că există un calendar stabilit în urma discuțiilor din Guvern și că nu există scenariul în care reformele să nu fie implementate.

”Ceea ce este foarte important de stabilit este că, având în vedere penalitatea potenţială pentru aceste reforme, nu există un scenariu prin care aceste reforme guvernul să nu le îndeplinească, şi, din acest punct de vedere, am avut o întâlnire care a avut loc chiar ieri, prezidată de prim-ministru Ilie Bolojan, cu toate ministerele de linie, în care s-a cerut foarte clar un calendar pentru implementare, pentru a putea să pregătim toate procedurile de avizare, inclusiv cu implicarea Parlamentului, acolo unde discutăm de proiecte de lege şi, în acest moment avem pentru toate aceste reforme un foarte clar plan de implementare”, a anunţat ministrul.

Acesta a precizat că monitorizarea va fi realizată periodic.

”Mă bucur tare mult că după mai bine de trei luni de zile de discuţii cu ministerele, avem, într-adevăr în Guvernul României această înţelegere foarte clară, care este bipartizană, toţi miniştrii sunt implicaţi, pentru a putea împinge aceste reforme”, a mai spus Pîslaru.

Ministrul Investițiilor a subliniat că este nevoie de cooperare între instituții și partide pentru implementarea reformelor: ”Este o responsabilitate politică cheie ca să avem o majoritate şi o conlucrare, pentru ca aceste reforme să fie duse la bun sfârşit”, a completat el, arătând că există această conlucrare, există acest calendar şi aceste reforme pot fi urmărite cum sunt duse la îndeplinire”, a mai spus Pîslaru.