Dragnea spune că semnalul de condamnare a venit de la Cotroceni. El așteaptă să fie ridicat, cu bagajele făcute

După primirea anunțului despre condamnarea lui Liviu Dragnea, liderii PSD s-au reunit în sediul din Ion Ionescu de la Brad, iar de acolo au păstrat legătura cu acesta. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare.





Surse din PSD au confirmat că Liviu Dragnea le-a spus că este acasă și are bagajele făcute. În acest moment el așteaptă poliția să vină să-l ridice, scrie stiripesurse.ro.

Liderul PSD le-ar fi spus colegilor de partid că semnalul de ”liber la condamnare” a fost dat chiar de către președintele Klaus Iohannis, în declarația de presă de la Cotroceni.

„Au dat o lectie dura data populismului, demagogiei si discursului antieuropean si antijustitie promovat in campanie si nu numai de PSD. Ieri, dragii mei, a castigat Romania europeana, democratica, in care justitia este si trebuie sa ramana independenta, Romania in care hotii si infractorii stau la puscarie, nu in fruntea statului”, a spus Iohannis.

