Dragnea, sunat de urgență de medicii personali. „Ai ceva la cap?”. Liderul PSD sfidează recomandările specialiștilor

Întrebat despre starea de sănătate, Liviu Dragnea a răspuns că va continua să meargă în țară, în ciuda problemelor medicale. El a făcut precizări referitoare la petrecerea de nuntă a Liei Olguța Vasilescu cu Claudiu Manda, în care a fost surprins dansând.

„A fost un moment, de fapt, mai multe momente, în care am întrerupt, am văzut că pot să joc în horă, cu toate că m-au sunat medicii a doua zi şi m-au întrebat dacă am ceva şi la cap şi le-am spus că nu, încă, şi o să merg, o să merg fără niciun fel de probleme. E domnul Codrin Ştefănescu care, dacă apare vreo problemă, mă susţine, cu nea Petrică (Petre Daea - n.r.) o să mai mergem în câteva locuri, dar şi cu candidaţii la europarlamentare. Am vorbit cu echipa de campanie şi cu consultanţii, cred că miercuri, şi au zis: nu ştim cum faci cu spatele, trebuie să mergi, pentru că, cu cât a ridicat (scorul PSD în sondaje - n.r.) cu cinci procente”, a declarat Liviu Dragnea.

„Mai am dureri de spate, da, nu are rost să glumesc, mai am dureri de spate, dar nici nu pot să stau întins, doar nu pun mâinile pe piept deocamdată”, a adăugat președintele PSD.

Declarația a fost dată la finalul vizitei în Județul Călărași, împreună cu ministrul Agriculturii Petre Daea, la sistemul de irigații din cadrul Amenajării Gălățui.

