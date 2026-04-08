„Dr. Quinn”, apariție incendiară pe plajă. Cum arată actrița în costum de baie la 75 de ani

Actrița Jane Seymour, în vârstă de 75 de ani, a publicat pe Instagram imagini din vacanța petrecută în Hawaii, unde se află alături de fiica și nepoții săi, și a transmis mesaje despre importanța familiei, a recunoștinței și a echilibrului în perioadele aglomerate.

Cunoscută din serialul Dr. Quinn, actrița a apărut într-o serie de fotografii realizate pe malul oceanului. Într-una dintre postări, aceasta este surprinsă într-un costum de baie roșu, dintr-o singură piesă, accesorizat cu pălărie cu boruri largi și ochelari de soare, în timp ce se plimbă pe plajă.

În mesajul care a însoțit imaginile, Jane Seymour a transmis că „Undeva între ocean și munți, pare mai ușor să-ți amintești ce contează cu adevărat. Încerc să duc puțin din această liniște și în zilele care urmează. Ce te ajută pe tine să rămâi ancorat în zilele aglomerate?”

Actrița a publicat și alte imagini din aceeași vacanță, în care apare plimbându-se desculță pe nisip, într-un costum de baie verde deschis, cu detalii decupate. Și de această dată a purtat o pălărie de soare și ochelari închiși la culoare. Mesajul asociat fotografiei a fost orientat spre ideea relaxare: „Lasă finalul de săptămână să se simtă ca un nou început. Un moment să respiri, să zâmbești și să intri în weekend cu inima mai ușoară. Ce aștepți cu nerăbdare?”

Pe lângă fotografii, Jane Seymour a publicat și un videoclip filmat pe plajă, în care a vorbit despre semnificația acestei perioade. Actrița a declarat că se simte recunoscătoare pentru timpul petrecut alături de familie și a explicat că, de-a lungul timpului, a acordat prioritate muncii.

„Îmi petrec cea mai mare parte a vieții muncind și foarte rar mă opresc să fac ceva doar de plăcere”, a spus aceasta.

Totodată, ea a transmis și un mesaj cu ocazia Paștelui: „Unele zile sunt făcute pentru reflecție, pentru liniște și pentru a-ți aminti ce contează cu adevărat. Fiind aici, alături de familia mea, înconjurată de atâta frumusețe, mă simt extrem de recunoscătoare pentru aceste momente pe care le împărtășim. Indiferent cum îți petreci ziua, sper să-ți aducă liniște. Paște fericit! Pentru ce ești recunoscător astăzi?”

Actrița, care joacă în prezent în serialul Harry Wild, a vorbit anterior despre stilul său de viață și modul în care își menține sănătatea.

Într-un interviu acordat în 2025, aceasta a explicat că evită metodele extreme și preferă consecvența. „Acum am aceeași mărime ca la 17 ani, când eram balerină”, a spus Jane Seymour.

Ea a adăugat că încearcă să își mențină greutatea fără presiune: „Încerc să rămân în jurul aceleiași greutăți, dar fără să devin obsedată de asta”.

Actrița a mai spus că abordarea sa se bazează pe echilibru și obiceiuri simple: „Nu încerc să arăt ca la 20 de ani. Încerc doar să fiu cât mai mobilă pentru vârsta mea și pentru ceea ce poate face corpul meu.”