Iată câteva dintre cele mai interesante și neobișnuite întâmplări care au implicat unele dintre marile vedete ale lumii, relatate de Yahoo.

Emilia Clarke

După filmarea primului seson din Game of Thrones, actrița a suferit un anevrism cerebral în 2011, care a dus la operație. Apoi în 2013 a suferit alt anevrism din care nu crede că și-a revenit complet. “Mintea mea a blocat acele clipe, dar îmi amintesc că eram convinsă că o să mor”, a declarat Clarke pentru The New Yorker.

Eminem

În timpul promovării albumului Recovery, Eminem s-a confesat: “Am avut o supradoză în 2007, de Crăciun. Am fost foarte aproape de moarte. M-am întorsc acasă praf și am recidivat peste o lună. Nu mai puteam număra pastilele, pur și simplu erau fără număr”. Apoi s-a săturat de acest stil de viață și s-a decis să trăiască mai responsabil.

Leonardo DiCaprio

În timpul unui episod de scuba diving, DiCaprio a fost implicat într-un grav accident, însă actorul Edward Norton i-a salvat viața. Turnau o scenă în insulele Galapagos când rezervorul de oxigen al lui Leo s-a terminat. Din fericire Norton a rezolvat rapid situația, împărțind cu Leo rezervorul lui și ajungând amândoi la suprafață în siguranță.

Elizabeth Taylor

În timpul unei operații la coloană în 1962, faimoasa actriță a încetat să mai respire timp de 5 minute. Ea a dezvăluit ulterior lui Oprah Winfrey că și-a văzut sufletul părăsindu-i corpul în timp ce medicii încercau să o readucă la viață. Apoi a intrat în celebrul tunel întâlnit în fenomenele NDE și l-a văzut pe al treilea ei soț, Mike Todd, care murise într-un accident de mașină în 1958. Acesta i-a spus să revină pe Pământ: “Trebuie să te întorci. Ai atâtea de făcut. Trebuie să lupți”.

Stephen King

Într-o plimbare de după-amiază, celebrul scriitor Stephen King era aproape să fie ucis de o camionetă. “Pe 19 iunie 1999 am fost lovit de o camionetă”, a scris acesta pe Twitter. “Când stăteam internat la spital în stare de inconștiență, i-am auzit pe medici dezbătând dacă să îmi amputeze piciorul. Însă m-am făcut bine. Fiecare zi din cei 20 de ani scurși de atunci sunt un dar”.

George Clooney

În timp ce filma în Olbia (Italia), Clooney s-a lovit de un Mercedes în timp ce gonea cu motocicleta sa cu peste 100 km pe oră. “Mi-a spart casca în două, m-a smuls din pantofi. Lovitura a fost teribilă. I-am spart parbrizul cu capul și m-am gândit: Dacă e adevărat că ai 9 vieți, înseamnă că le-am folosit pe toate o dată, așa că mă las de motociclism o perioadă”.

Jane Seymour

La 36 ani, actrița a făcut bronșită și a avut nevoie de antibiotice, însă injecția i-a provocat un șoc anafilactic. “Am avut o viziune în care vedeam o lumină albă și mă observam pe mine de undeva de sus, într-un dormitor cu o soră medicală care încerca cu disperare să îmi salveze viața. Eu o urmăream foarte calmă”.

Harrison Ford

Starul de la Hollywood a văzut moartea cu ochii ad litteram. În 1999 zbura cu un elicopter Bell 206L4 LongRanger care a ajuns la sol mai repede și a alunecat într-o parte. În martie 2015, un aparat de mici dimensiuni în care se afla s-a prăbușit în interiorul unui club privat de golf lângă aeroportul Santa Monica. Penmar. Din fericire actorul s-a recuperat complet.

Gerard Butler

În timp ce filma în nordul Californiei, în 2012, actorul irlandez a fost tras în apă și târăt de-a lungul unui recif stâncos. “Relatările (n.r. – despre incident) nu au fost deloc exagerate. Am fost foarte aproape… Valurile pur și simplu m-au luat pe sus și nu m-am putut echilibra. A fost înfricoșător”.

Kanye West

Pe când era producător, în anul 2021, muzicianul a suferit un accident de mașină care aproape că l-a ucis. A relatat despre terifianta experiență în albumul său de debut, Through the Ware, care i-a lansat cariera de rapper. “Dacă nu treceam de noaptea aia, era sfârșitul. Acum de câte ori intru în studioul de înregistrări, mă comport ca și cum ar fi ultima zi din viața mea”.

Sandra Bullock

În decembrie 2000, avionul privat al actriței a aterizat la Jackson Hole, Wyoming, în timpul unui viscol teribil, când aparatul s-a blocat în zăpadă. Din fericire, Bullock nu a fost rănită. “A fost doar un accident înspăimântător. Șeriful din localitate mi-a atras atenția că am avut mare mare noroc”.

Joaquin Phoenix

În 2006, laureatul cu Oscar conducea pe o șosea vântoasă din Los Angeles când i s-au stricat frânele. Mașina lui s-a dezechilibrat și s-a izbit de altă mașină. Din fericire, regizorul german Werner Herzog locuia în apropiere și i-a sărit în ajutor. “Am auzit o voce cu accent german spunându-mi să mă relaxez. Werner are o voce atât de calmă și relaxantă. M-am simțit imediat bine și în siguranță. M-am dat jos din mașină și i-am mulțumit, însă el dispăruse”, a povestit Phoenix pentru The Guardian.

Burt Reynolds

Pe când filma City Heat, vedeta devenise dependentă de somnifere, ajungând să ia chiar și 50 de pastile zilnic. După 4 ani a încercat să renunțe la această dependență, însă schimbarea subită a avut ca rezultat intrarea lui în comă. A trăit o experiență extracorporală și i-a văzut pe doctori când încercau să îl readucă la viață.

Johnny Depp

Faimosul actor american a fost aproape de moarte în 2011, când zbura cu un mic avion alături de Bruce Robinson. “Sunetul motoarelor s-a oprit. Era liniște. Bruce și cu mine ne uitam unul la altul și cred că am zis: Asta e? A fost acel moment ciudat și prelung în care doar plutești pentru o secundă, apoi simți o coborâre neplăcută”, a declarat Johnny Depp.

Ozzy Osbourne

Rock starul s-a prăbușit cu un ATV în 2003. Și-a fracturat clavicula, mai multe coaste și a stat în comă mai multe zile. A vorbit despre acest moment critic în cartea sa de memorii I Am Ozzy: “Nu știam unde eram sau de cât timp mă aflam acolo. Pendulam între conștiință și o stare de inconștiență. Alteori vedeam o lumină albă strălucind în întuneric, dar nu am văzut niciun afurisit de angel, nicio trompetă cântătoare, nici un bărbat cu barbă albă”, a povestit Ozzy Osborne cu umor.