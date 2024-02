Dr. Cristiana Popp vede o luminiță la capătul tunelului: un nou Ev Mediu

Sursa: EVZ

Nu-i așa că vi s-a întâmplat ca cineva să vă tragă brusc basca de pe ochi? Adică, să aveți cam toate datele în măsură să vă ducă la înțelegerea unui fapt pe care îl trăiți, unul care vă preocupă serios, dar să nu le fi pus niciodată cap la cap. Bun, și vine cineva care vă așază datele alea, aflate la îndemâna oricui, într-un tablou care vă face să dați cu basca aia de pământ, și să exclamați moromețian: „Da, băi, frate, așa este!”. Fix așa am pățit eu sâmbăta trecută, în momentul în care am dat peste un text cât se poate de deștept și cât se poate de clar și logic scris. Îi aparține dr. Cristiana Popp, medic anatomopatolog la Spitalul Colentina, și a apărut în „Anthropos - revistă de filosofie, arte și umanioare”. Ei bine, „Sfârșitul dinaintea începutului”, textul doctoriței Cristiana Popp, mi-a explicat pe înțeles, așa cum niciun autor nu a mai făcut asta pentru mine, ce se întâmplă cu civilizația noastră, aceea de tip occidental. Un text cu atât mai convingător, cu cât nu este înfășurat în pagini rupte din dicționarele de filosofie și de neologisme, ci este unul limpede și sincer, străbătut de neliniști tulburătoare. Am amânat ideea pe care o aveam pentru editorialul meu de astăzi, pentru a face loc spuselor doctoriței Cristiana Popp: