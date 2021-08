Dovada VIDEO. “Bomba Cîțu“, detonată de USR? Cioloș și Vlad Voiculescu, întâlnire conspirativă după explozia scandalului

Site-ul care a făcut dezvăluirile legate premierul Florin Cîțu, respectiv că a făcut închisoare în Statele Unite ale Americii (SUA), în urmă cu 21 de ani, este legalizăm.ro, site de care se ocupă cunoscutul protestatar Cristian Mihai Dide. Acesta a spus că a primit informația din interiorul PNL.

Unele surse au indicat #teamorban ca fiind inițiatoarea scandalului, dar vă propunem o altă posibilă explicație. Pe Florin Cîțu nu-l mai ajută, pentru că indiferent de unde a plecat, efectul a fost devastator. Informația a fost rapid preluată de site-uri și televiziuni. Bomba a explodat.

Era miercuri, 11 august, cu puțin înainte de prânz. Am fost pe fază! Atunci, Evenimentul Zilei v-a prezentat imagini cu însuși premierul, care se afla la o cafenea, și felul în care a reacționat în acele momente.

Numai că aceasta nu a fost singura descoperire făcută de reporterii EvZ!

În aceeași zi și aproximativ la aceeași oră, dar într-o altă zonă a Bucureștiului, s-a derulat o altă întâlnire. Care a fost realizată aproape conspirativ, ca ilegaliștii de pe vremea când (neo)marxismul era în atenția Siguranței Statului.

Am așteptat cu difuzarea acestor imagini pentru că am vrut să-i lăsăm pe cei din USR PLUS să-și dezvăluie adevarata strategie. Bănuiam că vor pune presiune pe Klaus Iohannis și Florin Cîțu, dar aveam nevoie de elemente concrete. În ultimele 24 de ore, au venit reacțiile lui Dacian Cioloș și Stelian Ion, am văzut atitudinea rece a lui Dan Barnă față de premier, așa că putem publica ancheta jurnalistică.

Dar să o luăm de la început!

Revenim la ziua detonării primului scandal, 11 august 2021, ora prânzului…

Cioloș și Voiculescu, discuții ”palmate”

Într-un cunoscut pub cu terasă din zona Gării de Nord, un loc aglomerat de obicei la orele prânzului, discutând la o masă, au fost fotografiați Dacian Cioloș și Vlad Voiculescu. Cei doi politicieni discutau, atenți să nu fie auziți de cei din jur. Discutau aprins, din când în când puneau palma la gură ca fotbaliștii înainte să execute o lovitură liberă din preajma careului.

“Bomba Cîțu“ a fost detonată de USR?

Cei doi parteneri de politică, colegi de alianță cu Florin Cîțu erau serioși, păreau preocupați, iar atitudinea lor nu era deloc cea a unor oameni ieșiți doar ca să ia prânzul împreună.

Conversația a fost adesea, probabil, foarte confidențială pentru că, așa cum am mai spus, au fost văzuți în mai multe rânduri apropiindu-și capetele la câțiva centimetri, sau folosind deja cunoscutul gest ”anti-interceptare”, cu mâna în dreptul gurii, astfel ca niciun cuvânt să nu poată fi citit pe buze.

Întâlnirea a durat aproximativ o oră. La final, comisarul european Dacian Cioloș s-a ridicat și a plecat grăbit, pe jos, până la mașina parcată în apropiere, privind prudent în toate părțile.

Îmbrăcat foarte casual, cu un tricou cu dungi albe și verzi, Vlad Voiculescu s-a îndreptat către una din clădirile de birouri din apropiere unde, potrivit informațiilor EVZ, ar fi birourile fundației lui, MagicCamp.

Cîțu, premierul care l-a destituit pe Vlad Voiculescu

În luna aprilie a acestui an, premierul Florin Cîțu l-a demis pe Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății, poziție mult negociată în alianța, pe fondul mai multor crize din sănătate, ultima fiind evacuarea pacienţilor de la Spitalul Foişor, accentuate de ordinul privind criteriile de carantină, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, demisă şi ea .

Vlad Voiculescu a vorbit atunci despre relația cu Florin Cîțu și care au fost momentele care au dus la „ruptura” iremediabilă, încheiată cu demiterea lui. Voiculescu a spus că modul de a acționa al premierului este ca acela al unei „junte militare” care „nu are nicio legătură cu o țară europeană”.

Vlad Voiculescu rămâne strâns legat de interesele din sistemul de sănătate, anunță pe pagina sa de FB concursurile de manageri la spitalele importante din România, este unul din colaboratorii apropiați ai ministrului Sănătății.

După 24 de ore, Vlad Voiculescu îl ia peste picior pe Florin Cîțu

Iată postarea sa din 12 august, imediat după întâlnirea cu Dacian Cioloș:

M-am abținut să comentez treaba asta până astăzi dar acum că domnul profesor a vorbit, nu pot să nu salut intrarea domnului profesor (aka Dan Voiculescu – Presedintele Tău – pagină glumeață, pentru cei care nu o cunosc) în #echipacâștigătoare.

Susținerea dânsului pentru premier este desigur, pe bază de valori și principii. Aceleași valori și principii care i-au ghidat mereu investițiile: „𝘿𝙤𝙘𝙩𝙧𝙞𝙣𝙖 𝙐𝙢𝙖𝙣𝙞𝙨𝙢𝙪𝙡𝙪𝙞 𝙋𝙧𝙖𝙜𝙢𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙥𝙧𝙤𝙢𝙤𝙫𝙚𝙖𝙯𝙖̆ 𝙘𝙪 𝙩𝙖̆𝙧𝙞𝙚 𝘿𝙚𝙢𝙣𝙞𝙩𝙖𝙩𝙚𝙖, 𝙊𝙣𝙤𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙨̦𝙞 𝘾𝙪𝙧𝙖𝙟𝙪𝙡 𝙘𝙖 𝙖𝙩𝙧𝙞𝙗𝙪𝙩𝙚 𝙖𝙡𝙚 𝙛𝙞𝙞𝙣𝙩̦𝙚𝙞 𝙪𝙢𝙖𝙣𝙚. (…) 𝙀𝙨𝙩𝙚 𝙧𝙪𝙨̦𝙞𝙣𝙤𝙨 𝙨̦𝙞 𝙣𝙚𝙙𝙚𝙢𝙣 𝙨𝙖̆ 𝙖𝙩𝙖𝙘𝙞, 𝙙𝙞𝙣 𝙢𝙤𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙞𝙖𝙣𝙞𝙨𝙩𝙚, 𝙤 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙖𝙣𝙖̆. 𝙄𝙣𝙙𝙞𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙚 𝙛𝙪𝙣𝙘𝙩̦𝙞𝙖 𝙥𝙚 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙤 𝙤𝙘𝙪𝙥𝙖̆. 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 𝙣𝙪 𝙨𝙚 𝙥𝙤𝙖𝙩𝙚 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙛𝙖̆𝙧𝙖̆ 𝙙𝙚𝙢𝙣𝙞𝙩𝙖𝙩𝙚, 𝙛𝙖̆𝙧𝙖̆ 𝙤𝙣𝙤𝙖𝙧𝙚!” Da! Nu sunteți entuziasmați?

La o adică, dom’ profesor mereu a avut mână bună, de la Daniel Constantin la Sorin Câmpeanu, de la #soluțiaIohannis la #echipacâștigătoare Era ilustrată cu poza tizului său, Dan Voiculescu.

Cioloș, despre cazul Cîțu: E o problemă gravă de etică, de morală

Poziția lui Dacian Cioloș față de dezvăluirile legate de premierul Florin Cîțu a foat făcută publică două zile mai târziu. Copreședintele USR PLUS a spus că evenimentul din urmă cu 20 de ani în care premierul Cîțu a fost prins la volan, în Statele Unite, sub influența băuturilor alcoolice, este „o problemă gravă” care trebuie lămurită de PNL și președintele Klaus Iohannis.

Dan Barna, celălalt co-președinte al USR PLUS a mers pe aceeași linie politică și l-a tratat cu răceală pe Florin Cîțu la ceremoniile de ieri, de la Constanța.