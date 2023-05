Dovada științifică a degradării woke. PalaDay

Crescuți întru admirația lumii occidentale, iată-ne ajunși la 50 de ani și nedumeriți. Ce s-a ales de Occidentul atît de dorit în tinerețea noastră? Ce e bătaia asta de joc woke? De ce sînt oamenii nebuni la cap? Cum de s-a întîmplat să decadă în asemenea hal?

În contrapondere, Palada vă recomandă cea mai bună miniserie produsă vreodată. Care vorbește despre valorile clasice ale societății occidentale. Onoare, sacrificiu, camaraderie, dreptate, drepturile omului, apărarea celor neajutorați, respectarea diferențelor. We few, we happy few… Ghinion.

Urmăriți emisiunea video, AICI.