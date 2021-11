Două fripturi de vită mâncate la Cluj-Napoca ar putea pune capăt unei cariere sportive. Explicații după ce a fost prinsă dopată

Cagla Buyukakcay (32 de ani, 244 WTA), o jucătoare de tenis din Turcia, a fost suspendată de Federația Internațională, după ce a picat un test anti-doping susținut în vară, la Cluj, în cadrul turneului Winners Open. Sportiva s-a apărat și a negat vehement că ar fi apelat la substanțe interzise. Ea a afirmat că problema i se trage de la două fripturi de vită pe care le-a mâncat la Cluj-Napoca.

Mai mult, ea a afirmat că nici măcar nu a auzit de substanța respectivă. Ulterior a aflat că ractopamina este greu de achiziționat, pentru că vânzarea ei este interzisă în multe țări.

„Nu am auzit niciodată despre această substanță, dar am căutat date despre ea. Ceea ce vă rog să faceți și voi. E o substanță de uz veterinar folosită în unele țări pentru a crește masa musculară la animale. Pentru că vânzarea acestei substanțe este foarte bine controlată, nu poți cumpăra ractopamină în Turcia sau în străinătate.

Ar fi imposibil pentru o jucătoare de tenis să facă rost de ea. Singura mea explicație este că am consumat carne contaminată cu această substanță. Am oferit chitanțe celor de la ITF în care le-am arătat că am mâncat de două ori friptură în zilele dinaintea meciului, dar nu am fost înțeleasă”, a scris juctoarea de tenis din Turcia.

Și marele ciclist Alberto Contador a oferit o explicație asemănătoare

O problemă asemănătoare a avut și marele ciclist spaniol Alberto Contador (38 de ani). El a fost depistat cu clenbuterol, o substanță asemănătoare cu steroizii, despre care a spus că a intrat în corpul său după ce a consumat o friptură de vită adusă din țara natală. El a fost suspendat din ciclism timp de doi ani și a fost deposedat de două mari trofee: Turul Franței și Turul Italiei.