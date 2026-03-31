Două drone militare au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în ultimele 24 de ore. Autoritățile au activat măsuri de securitate

Republica Moldova. În decurs de doar 24 de ore, două aparate de zbor fără pilot, de tip Shahed, au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, declanșând alertă în rândul autorităților și activarea mecanismelor de securitate aeriană. Dronele au fost detectate și monitorizate de Armata Națională, în cooperare cu partea ucraineană, în contextul intensificării riscurilor din regiune.

Potrivit Ministerului Apărării, prima dronă a fost detectată de Serviciul Operațiuni Aeriene din cadrul Armatei Naționale în data de 30 martie la ora 21:29, după ce a traversat frontiera de stat din direcția localității Comarivka, regiunea Odesa (Ucraina), îndreptându-se spre localitatea Șipca. Informația a fost confirmată și de partea ucraineană.

„Aparatul de zbor a fost ulterior monitorizat pe teritoriul țării, fiind detectat deasupra mai multor localități, inclusiv Dubăsari și Orhei, deplasându-se spre nord la o altitudine de aproximativ 1700 de metri și o viteză estimată de circa 180 km/h”, notează sursa citată.

În contextul incidentului, autoritățile au activat procedurile de siguranță, iar Autoritatea Aeronautică Civilă a instituit restricții temporare ale spațiului aerian în zona de nord a țării pentru o perioadă de 15 minute.

Monitorizarea traiectoriei dronei a continuat până la ora 22:03, când aceasta a dispărut de pe radar în apropierea localității Clișova, raionul Orhei. Ulterior, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost redeschis la ora 22:18.

„Despre incident a fost informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția de Frontieră a RM. Sistemele de supraveghere a spațiului aerian din Armata Națională continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Totodată, instituția cooperează cu instituțiile naționale și specialiștii din țările vecine pentru siguranța cetățenilor. Îndemnăm cetățenii să păstreze calmul și să se informeze doar din surse oficiale. În cazul observării unor aparate de zbor suspecte, contactați Serviciul 112”, a comunicat Ministerul.

Serviciul Operații Aeriene al Armatei Naționale informează că la ora 09:05 a primit notificarea de la structurile de apărare antiaeriană ale Ucrainei despre survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova, pe segmentul transnistrean, de către un aparat de zbor fără pilot.

Conform datelor furnizate, drona de tip Shahed a traversat frontiera de stat din direcția localității Podolsk, regiunea Odesa (Ucraina), îndreptându-se spre localitatea Cobasna, raionul Rîbnița (Republica Moldova). La ora 9:13, drona a părăsit teritoriul național, traversând frontiera de stat din direcția Malîi Molochis, raionul Rîbnița, spre Șerșențî, regiunea Odesa, deplasându-se spre nord.

Aparatul de zbor a operat la o înălțime de până la 500 m.

Sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale continuă monitorizarea permanentă a spațiului aerian al Republicii Moldova. Totodată, instituția cooperează cu autoritățile naționale și cu specialiști din țările vecine pentru asigurarea siguranței cetățenilor.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă de tip Shahed în seara zilei de luni, 30 martie.

„Acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și este inacceptabil”, se arată în reacția instituției.

Diplomația de la Chișinău susține că astfel de acțiuni reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor și pentru stabilitatea regională. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a normelor de drept internaționale.

Ministerul Apărării precizează că instituțiile naționale cooperează cu specialiști din țările vecine pentru asigurarea siguranței cetățenilor și îndeamnă populația să se informeze doar din surse oficiale.

Incidentul vine după ce, în noaptea de 17 spre 18 martie, o altă dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul a fost observat de polițiștii de frontieră, după care s-a retras. Atunci, survolul nu a fost confirmat de Armata Națională, care a precizat că aparatul nu a fost vizibil pe radare.

Înainte de aceasta, în noaptea de 16 spre 17 martie, o dronă s-a prăbușit în satul Tudora din raionul Ștefan Vodă. Specialiștii au identificat drona ca fiind de tip Gheran-2. Acesta conținea explozibil și prezenta pericol pentru populație, a precizat Ministerul Apărării. Aparatul a fost detonat „în condiții de maximă siguranță”.