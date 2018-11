Două derby-uri, la Călărași și la Miercurea Ciuc, în prima zi a săptămânii în Liga I la futsal!

Etapa a 9-a a Ligii I la futsal, începută duminică la Cluj, continuă la începutul acestei săptămâni. Runda programează luni două meciuri tari, la Călărași și la Miercurea Ciuc.





În oprimul meci al zilei, de la ora 17.00, la Călărași, se confruntă două dintre echipele care au impresionat în acest sezon, Futsal Club Dunărea și CSUnited Galați. Două scenarii identice! Futsal Club Dunărea este considerată deja revelația actualei stagiuni, trupa lui Marian Șotârcă aflându-se în acest moment pe locul trei, după un parcurs excelent, cinci victorii, două egaluri și o singură înfrângere. În ultimele două etape, Dunărea a fost protagonista a două dintre cele mai spectaculoase partide din actualul sezon, acasă cu Autobergamo Deva și în deplasare cu FK Odorheiu Secuiesc, ambele încheiate cu același scor, 3-3, și desfășurate după același scenariu, echipa din Călărași conducând de fiecare dată cu 3-0! „Un cadou de ziua mea” „Ne așteaptă un meci greu pentru că vom da piept cu liderul din Liga I. Suntem pregătiți însă să punem capăt invincibilității formației gălățene. Și asta în ciuda faptului că Unite e favorită. Galațiul are un joc constant, dar vom încerca să câștigăm. Aștept victoria drept cadou de ziua mea”, a spus, pentru http://www.frf.ro, Marian Șotârcă, antrenorul-jucător al echipei Dunărea Călărași, cel care în ziua meciului va împlini 38 de ani. Șotârcă nu va puteaconta la meciul de luni pe portarul Garcia Fernandez, eliminat înn partida de la Odorheiu Secuiesc. „Important e să rămânem neînvinși” Component al generației de aur a echipei naționjale a României, alături de Marian Șotârcă, Florin Ignat, antrenorul-jucător al formației CS United Galați, are mari așteptări de la meciul de luni. „Important e să rămânem neînvinși și după această etapă. Va fi însă foarte greu. Unul dintre adversarii ambelor echipe va fi reprezentat de suprafața de joc a Sălii Sporturilor din Călărași, una care încetinește jocul, una care nu e pe placul jucătorilor de futsal. Ne vom descurca însă. Mergem la Călărași să jucăm și să câștigăm”, a declarat, pentru http://www.frf.ro, Florin Ignat. Înfrângere la Deva Sala Sporturilor „Zsolt Erőss” din Miercurea Ciuc va găzdui luni seară, de la ora 19.00, derby-ul județului Harghita, confruntarea dintre Imperial WET Miercurea Ciuc și FK Odorheiu Secuiesc. Ambele formații au ca obiectiv prezențaîn play-off. FK Odorheiu Secuiesc vine după un egal spectaculos, 3-3, pe teren propriu, cu Dunărea Călărași, meci în care trupa lui Jakab Zoltan a revenit dela 0-3! Ciucanii vin după o partidă pierdută dramtaic la Deva, 3-5, după ce au condus până aproape de final cu 3-2! „O rivalitate sănătoasă” „Sunt sigur, cunoscând ambele echipe, că va fi un spectacol adevărat, că vom reuși să promovăm împreună futsalul. Între Odorheiu Secuiesc și Miercurea Ciuc există o rivalitate sănătoasă, frumoasă, dar vom fi nevoiți să lăsăm prietenia de o parte pentru câteva zeci de minute și să jucăm, să câștigăm! Suntem două echipe ce au același obiectiv, play-off-ul. Cred că jocul va depinde și de motivația fiecărei echipe, fiecărui jucător. Noi ne știm locul, ne știm forța, suntem realiști”, a spus, pentru http://www.frf.ro, Jakab Zoltan, antrenorul echipei FK Odorheiu Secuiesc. „Jucăm acasă, avem pretenții” „Sunt sigur că sala va fi plină, iar fanii noștri, ca și cei care vor veni de la Odorheiu Secuiesc vor avea ce vedea. E o rivalitate frumoasă. Jucăm acasă, avem pretenții, așa că țintim doar victoria. Sper că am învățat cu toții din înfrângerea de la Deva din ultima etapă și că nu vom mai rata atât de mult. Trebuie să intrăm în play-off și apoi vom vedea ce obiective ne mai fixăm. FK Odorheiu Secuiesc e o echipă ambițioasă, așa cum a fost mereu, are câțiva tineri, dar și jucători cu experiență”, a spus și Cosmin Gherman, antrenorul formației Imperial WET Miercurea Ciuc. Ultimul meci al etapei se va juca la Buzău, acolo unde Gloria va primi vizita campioanei Informatica Timișoara. Etapa a IX-a: duminică, 11 noiembrie ora 15:00: CFF Clujana Cluj – Bukovina Vicov ora 17:00: Futsal Poli Iași – Autobergamo Deva luni, 12 noiembrie ora 17:00: Futsal Club Dunărea Călărași – CS United Galaţi ora 19:00: Imperial Wet Miercurea Ciuc – Futsal Klub Odorheiu Secuiesc marți, 13 noiembrie, ora 20:00 SCM Gloria Buzău – Informatica Timișoara Clasament: 1. United 19p; 2. Dunărea 17p; 3. Autobergamo 17p; 4. Informatica 17p; 5. Odorheiu Secuiesc 14p; 6. Imperial WET 13p; 7. Poli Iași 9p; 8. Gloria Buzău 6p; 9. Bukovina 0p; 10. Clujana 0p. *Rezultatele meciurilor pot fi modificate prin hotărârile Comisiei de Disciplină. *În ședința Comisiei de Etică și Disciplină a FRF din data de 20 iunie 2018 în baza art. 52.5 din RD s-a hotărât depunctarea echipei CS United Galați cu 3 puncte scăzute din noul campionat

