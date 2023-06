Dosarul „Ferma Băneasa”. Puiu Popoviciu se poate întoarce în România. Condamnarea la 7 ani și mandatele de arestare au fost anulate

Afaceristul Puiu Popoviciu se poate întoarce în România. Condamnarea la 7 ani și mandatele de arestare i-au fost anulate, printr-o decizie luată de judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că a suspendat pedeapsa aplicată omului de afaceri Gabriel Popoviciu, în urmă cu șapte ani, în dosarul „Băneasa”. „Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva încheierii din data de 26 mai 2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală, în dosarul nr. 8709/2/2022 (3897/2022), privind pe condamnatul Popoviciu Gabriel Aurel”, a decis, marți, instanța supremă.

Amintim că Gabriel „Puiu” Popoviciu a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), în data de 2 august a anului 2017, la 7 ani de închisoare, în dosarul „Ferma Băneasa”. Curtea de Apel București (CAB) a suspendat, în 26 mai 2023, pedeapsa de 7 ani de închisoare primită de Gabriel „Puiu” Popoviciu în dosarul „Băneasa”, iar procesul se va rejudeca de la zero, odată cu decizia de marți a ICCJ. Sentința dată de CAB a fost contestată de procurorii DNA, dar ICCJ a respins-o, printr-o decizie definitivă.

Curtea de Apel București a suspendat pedeapsa lui Puiu Popoviciu

Luna trecută, Curtea de Apel București a decis să suspende pedeapsa aplicată lui Puiu Popoviciu în urmă cu 7 ani și să rejudece de la zero procesul, după ce a admis o cerere de revizuire formulată de omul de afaceri.

„Aș avea multe de zis după atâția ani de abuzuri judiciare… Sper să am în sfârșit o judecată dreaptă, corectă și atât. Mi-am iubit și respectat țara necondiționat, chiar și când am fost în poziții antagonice din cauza unor abuzuri și nedreptăți judiciare. Prin toate mijloacele am continuat, chiar și în ultimii ani, să ajut la crearea unei imagini mai bune a țării în care m-am născut și am fost educat. Eu am fost acuzat de corupție, dar comisarul anticorupție a declarat în fața instanței că nu a primit nimic de la mine, nici direct, nici indirect, scrie foarte clar. Alt revizuent din acest dosar, un alt ofițer implicat în cazul meu, este cel care a dat acea pungă cu materiale promoționale, care nu era de la mine. În cazul revizuirii lui, judecătoarea Curții de Apel a spus clar că acea pungă nu este de la mine, ci de la el, eu nici nu știam de existența acelui om, la acea vreme.

Nu-mi doresc decât normalitate”, a declarat omul de afaceri Puiu Popovici pentru Gândul.