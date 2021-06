Cazul condamnării avocatului Robert Roșu în dosarul Ferma Băneasa a atras atenția asociațiilor profesionale din Marea Britanie și Olanda. Este vorba despre Law Society of England and Wales (Societatea Juridică din Anglia și Țară Galilor), organism profesional al avocaților din Marea Britanie și Lawyers for Lawyers (Avocați pentru Avocați), un ONG olandez cu statut de consultant special în cadrul Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite.

Cele două organizații i-au trimis o scrisoare comună președintelui Klaus Iohannis, cerând eliberarea avocatului Robert Roșu, condamnat pentru că și-a exercitat profesia în Dosarul Fermă Băneasa.

Law Society of England and Wales și Lawyers for Lawyers solicită autorităților române să reanalizeze cazul avocatului Roșu și să respingă acuzațiile aduse acestuia. În al doilea rând în timpul analizării cazului, să dispună eliberarea acestuia. Iar în al treilea rând să garanteze că toți avocațîi din România își pot practică profesia fără teamă de intimidare, obstacole, hărțuire, intervențîi necuvenite sau represalii.

Scrisoarea deschisă îi este adresată președintelui Iohannis, premierului Florin Citu, ministrului Justiției, Stelian Ion, și președintelui CSM, Bogdan Mateescu.

Textul scrisorii tradus în limba română

„Excelență,

Lawyers for Lawyers (‘L4L’) este o fundație olandeză apolitică și independența care are că scop promovarea unei bune funcționari a statului de drept prin respectarea libertățîi și independenței profesiei de avocat. Începând cu luna iulie 2013, Lawyers for Lawyers a primit statut de consultant special în cadrul Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite.

Law Society of England and Wales (‘Law Society’) este un organism profesional care reprezintă peste 180.000 de avocați din Anglia și Wales. Printre altele, Law Society se preocupă de apărarea independenței profesiei de avocat, a statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului peste tot în lume. Law Society deține un rol de consultant special în cadrul Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite din 2014.

Pe dată de 17 decembrie 2020, Înalta Curte de Casație și Justiție din România l-a găsit pe avocatul Robert Roșu vinovat de a fi participat la formarea unui grup infracțional organizat și de complicitate la abuz în serviciu, condamnându-l la 5 ani de închisoare. Lawyer for Lawyers și Law Society of England and Wales își exprimă îngrijorarea că această condamnare privește activitățile profesionale ale lui Robert Roșu că avocat.

Domnul Roșu este avocat coordonator în cadrul societățîi de avocatură Țucă Zbârcea & Asociații din București. Potrivit informațiilor noastre, dosarul penal împotriva dlui Roșu este cel mai probabil legat de activitățile sale profesionale în cauza «Fermă Băneasa», privind restituirea unor loturi importante de teren situate în nordul Bucureștiului către un moștenitor al regelui Carol al ÎI-lea al României.

În calitate de reprezentat legal, dl Roșu a obținut restituirea acestei proprietăți și a altora către diferiți clienți în cadrul unor proceduri administrative. În decembrie 2015, dl Roșu a fost pus sub acuzare pentru a fi format un grup infracțional organizat, complicitate la abuz în serviciu, trafic de influență și spălare de bani, fiind arestat preventiv și la domiciliu timp de trei luni.

Condamnarea dlui Roșu este, în opinia noastră, legată de activitatea lui de avocat; mai precis, de activitatea lui privind aceste dosare de recuperare a unor proprietăți. În luna martie 2016, un judecător al Secției Penale a Înaltei Curți de Justiție și Casație a considerat că acțiunile domnului Roșu ‘se încadrează în limitele normale ale activităților desfășurate de un avocat’. Pe 11 martie 2016, dl Roșu a fost eliberat din arestul la domiciliu.

DNA l-a trimis în judecată pe avocatul Roșu

Cu toate acestea, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a decis că urmărirea penală a dlui Roșu trebuie să continue și l-a trimis în judecată în luna mai 2016. În iunie 2019, Curtea de Apel Brașov l-a achitat pe dl Roșu în raport de toate acuzațiile, stabilind că nu există niciun indiciu că dl Roșu ar fi comis faptele pentru care fusese trimis în judecată. (Curtea a constatat că ‘toate probele administrate în cursul urmăririi penale și în cursul cercetării judecătorești relevă faptul că inculpatul Robert Mihăiță Roșu a desfășurat o activitate normală de avocat al societățîi Reciplia SRL, fără să fi comis vreo fapta de pretindere ori de primire a unor bunuri în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă funcționarii publici competenți să dispună restituirea bunurilor revendicate de inculpatul Al României Paul Philippe’ – dosarul nr. 345/64/2016.)

DNA a decis să formuleze apel împotriva sentinței pronunțate de Curtea de Apel Brașov la Înalta Curte de Casație și Justiție. În opinia procurorilor DNA, dl Roșu s-ar face vinovat penal pentru ‘simplă prezența’ alături de client în față unei comisii de restituire imobiliară, pentru că a utilizat ‘un volum important de informațîi privind terminologie juridică’ și pentru că a fost excesiv de ‘convingător’ în susținerile sale.

Pe dată de 17 decembrie 2020, Înalta Curte de Justiție și Casație l-a găsit pe domnul Roșu vinovat cu privire la acuzațiile de organizare a unui grup infracțional și complicitate la abuz în serviciu, condamnându-l la cinci ani închisoare. În acest moment, dl Roșu își execută pedeapsa în Penitenciarul Rahova. Pe 7 aprilie 2021, la patru luni după emiterea deciziei de condamnare, Înalta Curte de Justiție și Casație a publicat și comunicat, în fine, motivarea.

Îngrijorarea noastră provine din faptul că dl Roșu a fost găsit vinovat și condamnat la cinci ani de închisoare că urmare a identificării sale cu clientul sau, iar anumite nereguli procedurale, cum ar fi aceea de a fi chemați avocați că martori în proces, sunt alarmante.

Principiile ONU cu privire la avocați

Atragem atenția asupra Principiilor de baza ale ONU privind rolul avocaților – mai precis, asupra articolelor 16, 18 și 20, potrivit cărora:

16. Guvernele se asigura că avocații (a) sunt capabili să își îndeplinească toate funcțiile profesionale fără intimidare, piedică, hărțuire sau ingerință improprie; (b) pot să călătorească și să se consulte cu cliențîi în mod liber atât în țară lor, cât și în străînătate; și (c) nu suferă sancțiuni și nici nu sunt amenințați cu urmărirea penală sau cu sancțiuni administrative, economice sau de altă natură pentru orice acțiune. (…)

17. Avocațîi nu trebuie asimilați clienților lor sau cauzelor clienților lor că urmare a îndeplinirii funcțiilor lor. (…)

18. Avocații beneficiază de imunitate civilă și penală pentru orice declarație relevanță făcută cu bună-credință în pledoariile scrise sau orale sau în aparițiile lor profesionale în față unei instanțe, a unui tribunal sau a altei autorități juridice sau administrative’.

(Principiile de bază ale ONU privind rolul avocaților oferă o descriere concisă a normelor internaționale privind principalele aspecte ale dreptului de a beneficia de asistență juridică independența. Principiile de baza au fost adoptate în unanimitate de al optulea congres al Organizației Națiunilor Unite privind prevenirea criminalitățîi și tratamentele aplicate delincvenților ținut la Havana, Cuba, la dată de 7 septembrie 1990. Ulterior, Adunarea Generală ONU a inclus Principiile de baza în rezoluția să privind «Drepturile omului în administrarea justiției», care a fost adoptată fără vot la 18 decembrie 1990 atât în sesiunea Celui de-al Treilea Comitet, cât și în sesiunea plenară a Adunării Generale.)

Cererile asociațiilor de avocați

Având în vedere cele de mai sus, Lawyers for Lawyers și Law Society solicită respectuos autorităților române:

– să reanalizeze cazul domnului Roșu și să respingă acuzațiile aduse acestuia în lipsa unor probe credibile prezentate în cadrul unor proceduri care să respecte garanțiile internaționale ale unui proces echitabil;

– să îl elibereze pe domnul Roșu pe durata acestei analize; și

– să garanteze că toți avocațîi din România, inclusiv domnul Roșu, își pot practică profesia fără teamă de intimidare, obstacole, hărțuire, intervențîi necuvenite sau represalii.

Vom continua monitorizarea situației din România, precum și situația altor membri ai profesiei de avocat din această țară.

Cu stimă,

Lawyers for Lawyers

Law Society of England and Wales”