O informație bombă legată de crimele din Caracal a fost dezvăluită de Ion Genes, fostul cadru militar a cărei fată este de negăsit de 20 de ani. Acesta a declarat, pentru EVZ, că lui Gheorghe Dincă i s-au pus la dispoziție planșe fotografice din care a recunoscut 16 victime, nu doar pe Alexandra și Luiza, așa cum s-a spus până acum.

Despre acest aspect, criminologul Dan Antonescu susține că recunoașterea din grup este o procedură uzuală în cadrul anchetei. Ion Genes a relatat că a venit special în țară, din Austria, acolo unde lucrează în prezent, după izbucnirea scandalului legat de tragica moarte a Alexandrei Măceșanu și dispariția Luizei Melencu.

Primul lucru pe care a vrut să-l afle Ion Genes a fost dacă și fiica sa, Mihaela Geanina Genes, dispărută în iunie 1999, s-ar putea număra printre victimele lui Gheorghe Dincă. „Am venit cât am putut de repede în țară și am contactat autoritățile pentru a afla dacă și fiica mea ar putea să fie pe lista acestui criminal. În plus, cunosc familia Luizei de mulți ani și m-am oferit să o ajut, ca să nu pățească ceea ce am pățit eu. Adică să treacă atâta amar de vreme și să nu știu nimic de soarta fiicei mele. Așa am aflat, de la o persoană implicată în anchetă, că, imediat după ce l-au reținut, anchetatorii l-au întrebat pe Dincă: „Câte ai omorât?”.

El a răspuns: „Păi nu mai știu. După luni, după poze le mai cunosc”.Și, atunci, i-au pus pozele în față. Cele 21 dispărute, din 1999 încoace, de pe raza municipiului Caracal. Că, așa, în județ sunt 54 sau 56. Dar pe mine mă interesa strict de pe raza Caracalului. Și a început să zică: pe asta da, pe asta nu cred că am omorât-o…Dar între alea 16 recunoscute erau Alexandra, Luiza și Geanina, fata mea. A doua zi după recunoașterea de pe fotografii a spus că nici nu le mai știe numărul”, a dezvăluit Ion Genes.

Dincă „face instrucție” cu anchetatorii

Tatăl Mihaelei Genes a mai declarat că familia Luizei nu crede, nici acum, că fata lor este moartă. „Trec prin clipe pe care nu le doresc niciunui părinte. Așa cum eram și eu, după disparița Geaninei. Nu le spune nimeni nimic, autoritățile nu le transmit nimic, așa cum am așteptat și eu atâta amar de vreme o veste”, a mai adăugat fostul cadru militar. Totodată, el a spus că Gheorghe Dincă, „face instrucție cu anchetatorii”. „Am aflat și eu de la oameni care au fost în curtea lui, în timpul perchezițiilor. El (Dincă n.a.) dacă zice că vrea să doarmă o oră, este lăsat să doarmă, dacă vrea apă rece i se aduce imediat, dacă vrea pizza i se dă…. Stau la cheremul lui”, a precizat Genes. În plus, susține bărbatul, anchetatorii au încercat să îl convingă să spună că anche tatorii își fac datoria, ca să mai calmeze spiritele. „N-am fost de acord”, a punctat Ion Genes.

A prins autorul, iar polițiștul i-a dat drumu

Mihaela Geanina Genes a dispărut în luna iunie a anului 1999. Așa cum a relatat EVZ în ediția de ieri, înainte de a exploda cazul fetelor dispărute din Caracal, Ion Genes, fost cadru militar, ne-a povestit prin ce a trecut după dispariția fetei sale. Pentru a da de urma fetei lor, Geanina Mihaiela, soții Genes au vândut casa, bijuteriile şi s-au îndatorat la bănci. Au plătit oameni pentru orice informaţie necesară găsirii ei. Tatăl Geaninei ne-a povestit că l-a prins chiar şi pe cel care îi răpise fata, l-a dus la sediul Poliției, iar un ofițer l-a lăsat să plece pe ușa din dos. Acum, Ion Genes este convins:„Fiica mea a fost vândută de prietenul ei la o rețea de proxeneți. Acum cinci ani cazul s-a prescris”.

De ce întârzie raportul

Până în prezent, în cadrul anchetei de la Caracal, nu a fost finalizată analiza antropologică care poate să confirme sau să infirme dacă osemenitele fetelor, Alexandra și Luiza, sunt cele găsite în curtea de pe strada Craiovei sau în pădure. Surse din rândul anchetatorilor au dezvăluit că un raport complet ar putea fi gata până vineri. Un criminalist cu experiență a declarat, pentru EVZ, că întârzierea finalizării raportului poate fi pusă pe seama corelării probelor găsite, săptămâna trecută, în pădurea de lângă Caracal cu cele mai vechi, găsite în curtea lui Gheorghe Dincă.

Dan Antonescu: „Este posibil să își fi asumat mai multe fapte decât a săvârșit”

Chestionat despre posibilitatea ca lui Gheorghe Dincă să îi fi fost puse la dispoziție planșe cu mai multe tinere dispărute, criminologul Dan Antonescu a precizat că este o recunoaștere din grup absolut firească în cadrul anchetei. „Nu puteau să îi arate doar fotografiile celor două fete”, susține Dan Antonescu. Întrebat dacă este posibil ca Dincă să recunoască mai multe victime, criminlogul a spus că este posibil, dar există și posibilitatea ca acesta să își asume mai multe fapte decât ar fi săvârșit.

Cumpănașu: „Nu cred că Dincă este ucigașul Alexandrei”

Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei Măceșanu, s-a întâlnit, ieri, cu procurorul şef al DIICOT, Felix Bănilă. La ieșirea din sediul instituției, el a declarat că anchetatorii verifică toate pistele în cazul crimelor de la Caracal şi nu se merge doar pe varianta „lupului singuratic”, așa cum s-a vehiculat în ultimul timp, iar procurorii şi poliţiştii „verifică la sânge” informaţiile apărute în spaţiul public.

„Domnul procuror şef a ţinut să mă asigure că toate pistele care au fost date şi tot ceea ce a apărut în massmedia vor fi verificate. În acest moment nu se merge doar pe varianta lupului singuratic (…) Am solicitat audierea sau reaudierea tuturor celor care au fost victime sau suspecţi în cazul de proxenetism din 2012 de la Caracal (…). Am reiterat solicitarea mea de audiere a membrilor Parlamentului şi a primarului municipiului Caracal, pentru a furniza informaţii (…) Cred că toate aceste detalii despre care noi vorbim în spaţiul public încep să fie investigate de anchetatori”, a declarat Cumpănașu, citat de Agerpres. De asemenea, unchiul Alexandrei susţine că este imposibil ca Dincă să fie criminalul, deoarece acesta nu se afla acasă atunci când se presupune că ar fi fost ucisă adolescenta. „Poate a omorât alte persoane, dar nu este criminalul Alexandrei. Cred că este doar un animal care are niște misiuni. Nu are nicio logică ceea ce s-a înâmplat acolo”, a mai spus Alexandru Cumpănașu.

Afaceristul Remus Rădoi acuză: Conducerea Poliției Caracal, pe „fir direct” cu interlopii

Șefii Poliției Caracal anunţau infractorii înainte de intervenţii, a acuzat, ieri, Remus Rădoi, omul de afaceri care a fost sunat de adjunctul Poliţiei Olt în seara în care a fost căutată Alexandra Măceşanu, după ce fata a apelat de trei ori la 112 pentru a fi salvată.

Afaceristul Remus Rădoi a fost chemat pentru a fi audiat în legătură cu un dosar mai vechi, atunci când el ar fi anunțat conducerea Poliției Caracal că niște indivizi periculoși plănuiesc niște infracțiuni. În loc să intervină, polițiștii l-ar fi „pârât” la rândul lor șefului clanului și în acest fel infractorii au scăpat. Iată cum relatează Remus Rădoi că s-ar fi petrecut lucrurile: „Arătam că în cadrul acelui dosar în care a fost anchetat grupul infracțional au existat niște nereguli (…) dar și faptul că în urma informării mele cu privire la acest clan, respectiv la conducerea Poliției Caracal, conducerea Poliției Caracal l-a sunat pe liderul grupării și l-a informat mot a mot, reproducând toate cuvintele, despre ceea ce eu le spusem”.

Întrebat cine anume l-a prevenit pe liderul clanului cu privire la o descindere iminentă, Rădoi l-a acuzat pe „adjunctul Poliției Caracal”.

„Adjunctul Poliției Caracal a fost informat de mine telefonic și apoi fizic – discuție față în față – cu privire la faptul că gruparea era adunată într-un local, având asupra lor tot felul de arme albe și urmau să descindă într-un local pentru a ataca pe cineva și de a crea un haos. Da, am informat despre asta și am cerut să se deplaseze un echipaj să meargă pentru a-i surprinde cu acele obiecte și rezultatul a fost că domnul Humă l-a sunat pe șeful clanului și i-a spus să plece că o să vină (n.r. – Poliția) și o să descindă acolo. Șeful clanului m-a sunat pe mine și mi-a spus că sunt un prost, că tot ceea ce fac ajunge mai devreme sau mai târziu la ei și mai bine aș face ca în seara respectivă să trimit paza acasă”, a spus Rădoi.

