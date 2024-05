Justitie Pus sub control judiciar pe cauțiune, Florian Coldea se apără: Sunt nevinovat. Am respectat întotdeauna spiritul și litera legii







Florian Coldea a transmis un mesaj în urma deciziei procurorilor DNA de dispunere a măsurii de punere în mișcare a acțiunii penale:

Ca urmare a unui denunț, procurorii au deschis dosarul cu nr. 52/1/P/2024:

„Mă consider nevinovat pentru faptele de care am fost acuzat. Am respectat întotdeauna spiritul și litera legii, atât că demnitar al statului român, cât și că persoană privată, având convingerea fermă că nimeni nu este mai presus de lege. Am încredere în justiția din România, așa cum am avut întotdeauna, pentru a-mi susține și dovedi nevinovăția în ceea ce privește acuzațiile care mi se aduc”, a spus Florian Coldea.

Fostul șef al SRI are încredere în demersurile legale

Florian Coldea spune că va colabora pe deplin cu organele de cercetare penală pentru stabilirea adevărului:

„Pe parcursul desfășurării procesului penal, voi susține cu onestitate și promptitudine toate demersurile legale și voi colabora pe deplin cu organele de cercetare penală pentru stabilirea adevărului și nevinovăției mele.

În condițiile intenselor campanii mediatice interesate, pe care le derulează anumite trusturi media, cu promovarea de afirmații defăimătoare la adresa mea care nu au nicio legătură cu realitatea și cu interesul public, ci cu interese obscure ale unor personaje decredibilizate, nu voi face alte declarații publice înainte de finalizarea anchetei”, arată comunicatul transmis de avocatul lui Florian Coldea.

Dosarul Coldea. Florian Coldea, condamnat alături de Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă

Florian Coldea, alături de Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă, formau o „echipă”. Echipa ajuta oamenii să-și rezolve problemele în justiție .

În schimbul unor onorarii, aceștia promiteau rezolvarea dosarelor de urmărire penală, după cum arată procurorii DNA.

Florian Coldea era numit de apropiații săi „șeful cel mare” sau „FC-ul”. El este descris drept un om obișnuit să dea ordine care să fie executate. Stenogramele atașate de procurori arată că membrii acestei „echipe” lăsau de înțeles că au acces la nivel înalt, până la miniștri, pentru a rezolva probleme.