Justitie Rețeaua Coldea speria afaceristul, apoi își oferea serviciile. Șpaga conținea și TVA. Stenograme







Procuroarea DNA Mihaiela Moraru-Iorga a descris în Ordonanța emisă pe 22 mai 2024 metodele prin care era prins în plasa infracțională omul de afaceri care urma să-și plătească libertatea.

Înainte de toate, omul de afaceri Cătălin Hideg, cu probleme în justiție, era speriat de ce condamnare îl așteaptă. Apoi i se spunea ce sumă de bani trebuie să dea pentru a fi scăpat cu o pedeapsă cu suspendare sau cât mai ușoară. Culmea era că șpaga trebuia să conțină și suma de TVA!

„În cadrul discuțiilor ulterioare, numiții Dumbravă Dumitru și Trăilă Doru - Florel au făcut permanent referire la „șeful cel mare”, fapt ce i-a creat numitului Hideg Robertino - Cătălin convingerea că atât promisiunile făcute de Coldea Florian, cât și suma pretinsă erau discutate și decise de către cei trei, iar influența asupra magistraților era una a „echipei”, în cadrul căreia acesta din urmă deținea poziția de lider.

Prezentarea serviciilor oferite

La scurt timp după întrevederea de la terasă, Tocaci Dan – Victor l-a contactat din nou pe martorul Hideg Robertino - Cătălin și i-a spus că numitul Coldea Florian și-a exprimat acceptul pentru ca ei să se întâlnească cu „echipa sa”, respectiv cu Dumbravă Dumitru și cu Trăilă Doru – Florel.

Astfel, la începutul lunii august 2023, martorul denunțător împreună cu Tocaci Dan - Victor, s-au deplasat la biroul lui Dumbravă Dumitru din București, bld. Națiunile Unite nr. 4. În cadrul acestei întâlniri numitul Dumbravă Dumitru i-a făcut martorului denunțător o prezentare a serviciilor pe care le ofereau, a posibilităților de investigare și de supraveghere operativă pe care le aveau, după care i-a prezentat situația sa juridică ca fiind una gravă, dându-i de înțeles că știe în amănunt obiectul dosarului penal și că șansele de a primi o condamnare cu suspendare sunt foarte mici.

Rețeaua Coldea: ”Există o rază de speranță”

În același context numitul Dumbravă Dumitru i-a precizat că „există o rază de speranță și că se va gândi cum să optimizeze lucrurile” pentru ca soluția finală să îi fie favorabilă și să nu ajungă la închisoare, precizându-i că serviciile lor nu sunt ieftine”.

Dan Tocaci, cel care a intermediat întâlnirea lui Hideg cu membrii rețelei de „salvatori” – generalii Coldea, Dumbravă și avocatul Trăilă – i-a comunicat acestuia că „au stabilit un onorariu de 700.000 de euro plus T.V.A. Martorul a mai precizat că atunci când vorbea despre Dumitru Dumbravă și Florian Coldea, avocatul Trăilă folosea termeni precum ,,prietenul nostru” (cu referire la Dumitru Dumbravă) și ,,șefu´” sau ,,FC-ul” (cu referire la Florian Coldea)”.

Lui Hideg i s-a părut mare suma. S-au târguit: el a propus 500.000 de euro, dar până la urmă a acceptat oferta „salvatorilor” de 600.000 de euro plus TVA.

Proba care arată că Rețeaua Coldea a intervenit în justiție

Procuroarea Moraru Iorga consemnează în Ordonanță o probă zdrobitoare: imixtiunea în actul de justiție.

„Contractul de asistență juridică cu numitul Hideg Robertino - Cătălin a fost semnat la data de 26.10.2023 și viza printre altele dosarul asociat nr. 27485/3/2022/a5, având ca obiect verificare măsuri preventive, în care era stabilit termen la Tribunalul București pentru data de 30.10.2024, iar la Curtea de Apel București pentru data de 08.11.2023, fapt ce vine în susținerea afirmațiilor martorului denunțător în sensul că una dintre promisiunile făcute de către avocatul Doru Trăilă și colaboratorii săi a vizat ridicarea măsurii controlului judiciar;

Contractul de asistență juridică cu firma SC Sanimed International Impex SRL a fost încheiat la data de 07.11.2023, în condițiile în care pe data de 08.11.2023 se judeca la Curtea de Apel București contestația la hotărârea Tribunalului București privind menținerea măsurii controlului judiciar pentru Hideg Robertino Cătălin, iar asistența juridică în dosarele asociate privind verificarea măsurilor preventive a fost inclusă și în obiectul contractului încheiat de persoana juridică”.

Stenograma care arată că generalul Coldea s-a supărat

Cătălin Hideg nu a reușit să achite grupului de consultanți și avocat decât 100.000 de euro. Iar în prima instanță nu a câștigat. Intermediarul Dan Tocaci, consemnat „TDF”, a purtat un dialog cu inculpatul, consemnat ca „HRC” în care îi spune cât de supărat este generalul Coldea pentru că nu a rezolvat cu plata serviciilor oferite.

„În cadrul unei alte discuții cu martorul denunțător, numitul Trăilă Doru – Florel a precizat că au găsit o soluție care să îl avantajeze la instanță dar că „șeful” este supărat pentru că nu a efectuat plățile și că în situația care nu își respectă obligațiile asumate ar putea să nu mai beneficieze de ajutorul lor, subliniind faptul că numitul Coldea Florian este o persoană categorică, obișnuită să dea dispoziții:

„(...)T.D.F.: Reacția domnului celălalt a fost destul de categorică. El e o persoană, așa, mai dintr-o bucată și care e obișnuit să dea dispoziții, din ce m-am prins eu și…

H.R.C.: Da.

T.D.F.: Ele trebuie executate. Cam așa vede lucrurile.

H.R.C.: Și…

T.D.F.: Că dacă ești șef toată viața…

H.R.C.: Asta este… mă execută ...[râde]…

T.D.F.: Nu, nu. Dispozițiile să fie executate, nu oamenii. …[râde]…

H.R.C.: Da, da’ sunt…

T.D.F.: Ce simpatic sunteți!

H.R.C.: Deci…[neinteligibil]… v-a zis să mă lăsați în pace.

T.D.F.: Ă… cumva, dar ...ă… el e un om cum v-am spus. E un om... e un om care e dintr-o bucată și așa e el învățat. Structurile militare sunt pe tema asta de …[neinteligibil]…

H.R.C.: Nu cred că puteam să nimeresc o perioadă atât de proastă. Și ă… Să zicem, am o casă de vânzare și nu o cumpără nimeni de… peste un an. Am conturile blocate acolo, am și acolo o proprietate, vreau și pe asta s-o pun, da’ trebuie să fac niște procuri speciale. …[poftează]… Cu ăștia… îmi promit că vin și uite, că m-au încurcat, că dacă ei nu spunea că nu vin, cu banu’…

T.D.F.: Îhî!”.