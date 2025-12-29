Dosarul care cutremură Anenii Noi. Fiul suspectului, reținut într-un caz ce vizează crime ascunse la o fermă de porci

Republica Moldova. Ancheta privind dispariția și presupusa ucidere a unui bărbat din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, ia o turnură gravă după ce fiul principalului suspect a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova, fiind bănuit de complicitate la o crimă mai veche.

Potrivit Poliției Republicii Moldova, bărbatul reținut are 33 de ani și este fiul principalului suspect în dosarul Beriozchi. Acesta este cercetat penal pentru presupusa implicare, alături de tatăl său, într-o altă crimă comisă în perioada 2012–2013. Reținerea a avut loc în baza probelor acumulate de anchetatori, care indică faptul că faptele investigate depășesc cazul inițial al bărbatului dispărut.

Dosarul a devenit public pe 23 decembrie 2025, după ce un bărbat de 61 de ani din localitate a fost dat dispărut, deși rudele au semnalat lipsa acestuia încă din luna septembrie. Investigațiile desfășurate de Inspectoratul General al Poliției au condus la ipoteza omorului, principala bănuială fiind îndreptată împotriva unui bărbat de 59 de ani, cunoscut în localitate pentru comportament violent și antecedente penale.

În urma perchezițiilor efectuate la ferma de porci și în alte gospodării care aparțin suspectului, oamenii legii au ridicat haine ce ar fi fost purtate de victimă în ziua dispariției, oseminte presupuse a fi umane, obiecte cu urme biologice, precum și alte probe relevante. Toate bunurile au fost transmise spre expertize criminalistice, inclusiv analize ADN.

În cadrul anchetei sunt cercetate penal mai multe persoane. Principalul suspect se află în arest preventiv pentru 30 de zile, concubina acestuia, în vârstă de 55 de ani, a fost plasată inițial în arest la domiciliu, iar un alt bărbat de 34 de ani figurează, de asemenea, în dosar. Poliția a confirmat că, pentru documentarea faptelor, a fost utilizat inclusiv un agent sub acoperire.

Concubina bărbatului suspectat de omor a fost plasată miercuri, 24 decembrie, în arest preventiv. Femeia a declarat în instanță că bărbatul susținea că persoanele dispărute ar fi plecat la război.

„El nu mi-a spus nimic despre crime. Spunea că oamenii care dispăreau au plecat la război. Așa vorbea”, a afirmat ea.

Concubina a mai spus că nu a observat urme de sânge sau alte indicii suspecte și că nu poate spune dacă bărbatul ar fi fost capabil de o crimă.

Anchetatorii nu exclud că suspectul și-ar fi desfășurat activitatea infracțională pe parcursul mai multor ani. Sunt efectuate cercetări suplimentare pe terenurile care îi aparțin, iar deșeurile provenite de la fermă sunt evacuate și analizate cu tehnică specială, în căutarea altor probe.

Oamenii legii subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar ancheta continuă sub coordonarea procurorilor, urmând ca instanța de judecată să se pronunțe asupra măsurilor procesuale și a vinovăției celor implicați.