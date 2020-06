Într-o ediție de colecție a emisiunii „Dosare de presă”, de pe evz.ro, Mirel Curea îl are ca invitat pe Dan Andronic. Acesta povestește cum și-a început meseria de jurnalist, la 22 de ani, chiar la Evenimentul Zilei, ziar pe care a ajuns, câțiva ani mai târziu.

A ajuns în fața lui Ion Cristoiu, la îndemnul tatălui său, celebrul caricaturist Adrian Andronic, de a-și căuta un loc de muncă. Dan Andronic a mărturisit că viza un post de arhivar, căci „pe vremea aia se legau ziarele. Arhiva era fizică. Era pe format de hârtie”.

După ce Ion Cristoiu i-a pus câteva întrebări, însă, cariera i-a fost „deturnată” spre altă direcție.

„Ion Cristoiu mi-a pus niște întrebări și mi-a zis. ”Nu, tu nu ești bun de arhivă. Tu ești bun la Politic. ” Nu știu cum a stabilit el că-s bun la politic. Dar mi-a zis, „De mâine, vii și lucrezi la secția Politic, cu Bogdan Ionescu”. L-a chemat pe Bogdan Ionescu, care era șeful secției Politic și i-a zis „De mâine îl iei pe băiatul ăsta”, și așa și pe dincolo.

Și, a doua zi am venit, și am început așa, ușor-ușor, mai întâi am stat în picioare, după aia am primit un scaun, după aia un colț de masă, și tot așa… un pix… Era mare problemă să ai pixuri pe vremea aia”, a spus Dan Andronic.