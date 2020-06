Am fost unul din cei care a încercat să afle cum îl cheamă pe liberalul care a făcut fotografia în care apare premierul Ludovic Orban fumând și fără mască. În sediul Guvernului, de ziua lui. Am plecat de la Ionel Dancă, am trecut prin Ionuț Stroe și am ajuns la Ben Oni Ardelean. Ca să nu vă mai spun că în ultima variantă, autorul fotografiei este o femeie. Suspecți sunt mulți, vreo 40 de persoane au trecut pe acolo, cu o excepție notabilă: Rareș Bogdan. Prim-vicepreședintele PNL nu a călcat în ziua aceea la Palatul Victoria. Este interesant din punct de vedere detectivistic, ca scoop de presă, să poți da primul numele celui care aproape că a provocat o criză de guvern, dar din punct de vedere politic rezultatul era nul. Fie că a făcut-o din răzbunare, unul îl detestă pe Bogdan Aurescu, cel care fuma trabuc cu mănuși, altul fusese făcut prost de Ionel Dancă în ședința de guvern, fie că a făcut-o din calcul politic, rezultatul este același.

După o ședință la Vila Lac 1 în care Președintele Iohannis le spusese extrem de ferm liberalilor că „nici să nu se gândească la remaniere, darmite să mai iasă public” și că „Ludovic Orban va conduce un guvern de sacrificiu, de un an de zile, așa cum am anunțat”, ceea ce însemna îndepărtarea visului de schimbare la Palatul Victoria, liberalii au ajuns în situația în care se afla PSD sub Viorica Dăncilă. Fotografia dată de unul din cei care au participat la ziua premierului Orban ne arată un partid care nu-și mai respectă liderul și premierul. Trecând peste fariseismul abordării, să ridice primul masca cel care niciodată în timpul pandemiei nu a încălcat regulile, este și o încălcare a normelor de conduită într-o țară care vrea să facă politică la nivel european. Un act de rebeliune, de dispreț, la care Ludovic Orban trebuie să dea un răspuns ferm și rapid. Dacă mai vrea să fie președintele PNL.

Nu cred în teoria complotului așa cum profețesc pe un ton grav diverși geostrategi sau analiști de blog. Sunt teorii menite să-i facă interesanți, nu să lumineze situația. Președintele Klaus Iohannis nu are nevoie să provoace o criză politică în PNL ca să schimbe ceva la Palatul Victoria. Este unanim recunoscut de liberali ca fiind Stăpânul Inelelor, iar alegerea sa este Ludovic Orban. Ce rost are să provoci o pierdere de 3-4 puncte electorale înainte de alegeri, când o poți rezolva foarte simplu, lăsând ca nemulțumirile interne la adresa lui Ludvic Orban să ia amploare. Este ilogic, iar Klaus Iohannis nu are acest defect. Spre deosebire de cei care comentează aiurea.

Am trăit ca și consultant politic două astfel de momente. Primul, în 2004, când alături de Adrian Năstase vedeam cum „răsar” în presă stenogramele Delegației Permanente ale PSD. Un scandal uriaș în buza alegerilor, care a costat enorm. Provocat de una din persoanele de încredere ale lui Adrian Năstase, rănită în orgoliu pentru că fusese trecută pe linie moartă. Așa că a luat stenogramele, pe care le realiza pentru „istoria partidului” și le-a livrat liberalilor. Al doilea, în 2008, când „cu câteva ore înainte de începerea votării din noiembrie 2008, din curtea liberalilor a transpirat o înregistrare în care Bogdan Olteanu și Dan Andronic, în rolurile lui Theodor Stolojan și Mircea Geoană, îl încadrează pe Călin Popescu Tăriceanu într-o repetiție pentru o dezbatere televizată. În înregistrare, Olteanu-in rolul lui Stolojan laudă realizările pedeliștilor și înfierează „baronii” liberali, dar ceea ce sochează este injurătura lui Tariceanu adresată lui Dan Andronic, care-l juca pe Geoană: Mr. Geoană, I fuck you”. Având deja experiența unor asemenea momente am gestionat rapid și eficient situația, astfel încât ea nu a produs impactul așteptat. După alegeri am luat toți membrii campaniei și i-am trecut printr-un test cu detectorul de minciuni. Inclusiv eu. Am aflat cine era „trădătorul”, pentru că e greu de păcălit detectorul de minciuni. O filieră pesedistă, infiltrată, culmea, la rugămintea unui lider PNL.

Așa că dați-mi voie să cred în prostia și răutatea românească. Sau omenească. În faptul că cineva a făcut o fotografie ca să facă rău colegilor de partid, fără să se gândească prea mult la consecințe. În curând vom afla numele celui care a declanșat scandalul, dar mai ales care este viitorul PNL.