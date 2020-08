Invitata emisiunii „Dosare de presă”, pe evz.ro, a acceptat pentru prima oară să lucreze într-un post generalist, după 16 ani de presă în posturi de știri.

„De data asta, pentru că e prima oară când lucrez într-un post generalist, sigur că sunt tot știri, sigur că e tot presiunea și stresul unui Live, dar e foarte diferit. E foarte diferit din punct de vedere al conținutului, în primul rând. Observatorul de week-end, de zi- e o oră la care oamenii, dacă sunt acasă și se uită la televizor, în week-end, cred că își doresc să vadă niște lucruri frumoase, relaxante. Nu scandal, nu accidente, nu nenorociri. Și mă bucură că pot să le ofer asta.

Am fost invitată chiar înainte de prima mea zi pe post, acum, la colegii mei de la Observatorul de prânz din timpul săptămânii, vineri, și am fost întrebată ce-mi doresc acum. Și am spus, și o repet, și asta chiar cred, îmi doresc să le ofer oamenilor și informație și bucurie. Asta e ce-mi doresc. Și sper că reușesc să o fac”, a declarat Laura Nureldin.